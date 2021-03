El Ayuntamiento de Murcia ha activado este miércoles el primer nivel de aviso, sin medidas correctoras, de su protocolo de contaminación atmosférica por alcanzar el martes los 50 microgramos por metro cúbico de aire de las partículas en suspensión llamadas PM 10 por ser su diámetro de esas micras, la milésima parte de un milímetro.

Pese a que se registraron 55 el pasado domingo en la misma estación medidora fija del barrio de San Basilio, el consistorio no activó este lunes ese mismo aviso.

Este nivel de alerta no contempla ninguna medida paliativa ni prohibición de actividades, solo las recomendaciones de no hacer ejercicio intenso y de no exponerse al aire y las leyendas en los paneles luminosos informativos de las carreteras locales "Aviso preventivo. Contaminación atmosférica", "Evite acceder al centro", "Use aparcamientos disuasorios" y "Conduzca de forma eficiente".