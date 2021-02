La información publicada ayer por LA OPINIÓN sobre los movimientos que, según fuentes municipales, el PP habría iniciado en el Ayuntamiento de Murcia para librarse del actual concejal de Fomento y primer teniente, el portavoz de Cs, Mario Gómez, levantó ayer una considerable polvareda política.

El portavoz de la formación naranja aseguró no tener conocimiento, más allá de lo publicado, de que se esté produciendo ninguna acción enfocada a desbancarlo de sus responsabilidades de gobierno. Gómez no da «ninguna importancia ni crédito» a lo que han afirmado a esta Redacción fuentes municipales. Tampoco cree el edil de Fomento que haya «un nivel de crispación más allá del debate normal de cualquier pleno». Sobre su intervención en la sesión de enero en la que llegó a afirmar que José Ballesta era «el peor gestor que había tenido el Ayuntamiento de Murcia en toda su historia» se reafirmó: «Es una opinión personal a raíz de los hechos que han ido sucediéndose a lo largo de toda esta crisis».

El primer teniente de alcalde recuerda que PP y Cs son dos partidos distintos. «Nosotros hemos venido a hacer las cosas de una manera distinta, ser más transparentes en la gestión municipal y más eficientes con el dinero público; el PP lleva 25 años en el Gobierno y le cuesta más trabajo entender que las decisiones deben ser ahora compartidas, y en esa línea estamos intentado educar haciendo un esfuerzo para llegar a consensos».

La oposición arremete

Según el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, el PP está «tan desesperado que apunta a Cs como el causante de sus vergüenzas». Para el edil socialista, «quien antes que nadie debe irse del equipo de Gobierno es Coello. Ahora, Cs también debe mirarse hasta dónde está dispuesto a soportar porque esta actitud de consentidor es demasiado indigna». Para el PSOE, los murcianos están asistiendo «a una guerra interna de consecuencias nefastas para los vecinos en la que el PP no sabe gobernar en coalición y Cs se dedica a hacer oposición dentro del Gobierno sin poder ninguno».

La situación, para el líder de Vox, José Ángel Antelo, ha llegado a un punto insostenible, «cuando tu número 2, tu socio de Gobierno, te dice que eres el peor gestor de la historia hay dos opciones para Cs: salir del Gobierno porque no parece lógico apoyar al peor alcalde de la historia del municipio o montar una moción de censura. También ve sólo dos caminos que puede emprender el PP: «echar a Ciudadanos del Gobierno y gobernar en minoría o bien echar al señor Gómez». Antelo cree, ante la imposibilidad de que pueda gobernar VOX, que el mejor desenlace para los murcianos es que «el PP gobierne en solitario».

El portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Macía, califica de «pueril e inmadura» la actitud de Mario Gómez y José Ballesta. «Cruces de acusaciones en los plenos, tensión y enfados en las juntas de gobierno, cuando no se suspenden directamente, revisiones continuas del pacto, ataques en prensa, amenazas... Eso es lo que estamos viviendo en este mandato y entendemos que los ciudadanos y ciudadanas empiezan a estar hartos». Podemos entiende que el PP no acepta que ya no gobierna en solitario y cree que Murcia necesita un cambio de gobierno, «si Ciudadanos también lo cree, que dé el paso; si no, que se dediquen a gobernar», aseguró Ruiz Macía.

El PP no afloja y da la callada por respuesta

El PP decidió ayer no rebajar la presión al concejal de Ciudadanos, Mario Gómez y pese a que esta Redacción estableció contacto y solicitó durante toda la jornada de ayer que confirmara si se estaba planteando alguna acción con el fin de desbancar al primer teniente de sus responsabilidades de gobierno, decidió dar la callada por respuesta. El llamativo silencio del PP sólo aviva el desencuentro de la coalición. Por su parte, la dirección regional de Cs tampoco dio importancia a los movimientos del PP para romper con Gómez y en cuanto a su exigencia de que se cese al edil de Salud sostuvo que «no es cuestionable; tenemos que pasar página cuanto antes pues estamos centrados en la elaboración de los presupuestos».