La Medina Azahara murciana, la joya del siglo XII, el palacio del mítico Rey Lobo era un hallazgo sin precedentes en la Región. Lo descubrieron arqueólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), liderados por Julio Navarro Palazón, a los pies del Castillejo de Monteagudo, en otoño de 2019. Primero el alcalde Ballesta vendió el proyecto a bombo y platillo, pero luego cayó en el olvido, hasta el punto de que los arqueólogos aseguran que llevan un año y medio sin avanzar en el proyecto, por falta de fondos, y de que el complejo haya pasado a integrar la ‘lista roja’ del patrimonio que saca la asociación Hispania Nostra, sobre tesoros que están a punto de desaparecer, si no se actúa sobre ellos a tiempo.

«Yo estoy estudiando el Castillejo 40 años, estoy vinculado a través de diferentes proyectos», explica Julio Navarro, director de las excavaciones, que acaba de llegar de Sicilia, donde ha llevado a cabo una investigación sobre almunias. Desde hace un tiempo «vengo dedicándome a las fincas de las élites: emires y sultanes, hasta comerciantes adinerados», detalla el experto de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC.

En el caso de Monteagudo, «yo me implico en la excavación en 2018», rememora, y destaca que el avance de los trabajos fue algo «enormemente útil para el equipo de Gobierno municipal», dado que «fue el alcalde veinte veces, se hizo veinte fotos, prometió de todo y demás».

Desde hace un año y medio, apunta Julio Navarro, «no hay dinero para seguir los trabajos» para recuperar los palacios del Rey Lobo, con lo cual «no podemos seguir ahí», lamenta.

El Consistorio anunciaba la semana pasada que comenzaban «los trabajos para recuperar los restos del Castillejo de Monteagudo con la toma de ‘radiografías’ para conocer las dimensiones de la residencia de verano de Ibn Mardanish». Sin embargo, estos trabajos no los están llevando a cabo los arqueólogos del CSIC. En opinión de Navarro Palazón, «lo que sucede es que el Ayuntamiento quiere dárselo a sus amigos, para que excaven ahí. Esto es una historia clientelar». Los hizo, indicó el Consistorio, la empresa Basalto.

«Una política de foto»

«Nos dicen que no hay dinero para continuar y al lado, en el otro palacio, pero ya en una parcela pública, que ellos han comprado, lo que hacen es llamar a los suyos. Eso va en contra de todos los principios: un yacimiento debe tener un proyecto unitario, de investigación», subraya el especialista, que lleva «año y medio sin hablar con ellos». A su juicio, «lo que pretenden es tener un callejón sin salida: como las parcelas son privadas, no inyectar un solo euro y que se mueran de asco». «Eso va contra todo principio de unidad científica», hace hincapié.

Navarro Palazón puntualiza que no es que el Consistorio murciano les haya expulsado del proyecto, pues «ellos no echan a nadie, es que te pudres ahí en una parcela: no existe ningún plan, nada, esto es una auténtica farsa».

«Todo esto es una política de foto: ellos tienen un ‘dinerico’ y se lo quieren dar a sus amigos», manifiesta el arqueólogo.

El concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández, dijo que los expertos vinieron para «trabajos puntuales», pagados con subvenciones del Ministerio (2018) y la Comunidad (2019).

Pero en las parcelas en las que trabajaron eran privadas. El edil se limitó a decir que «no se puede invertir dinero público para restaurar, conservar o adecuarlas para ser visitadas».

Detalla que «uno de los propietarios hizo el ofrecimiento y el segundo lo formalizó hace unas semanas». Fernández dijo que «la intención» es que los arqueólogos regresen una vez que formalice la adquisición por parte del Consistorio.

Cs dice que se ha extraviado el dinero

El diputado regional Juan José Molina (Cs) afirmaba recientemente en una entrevista en Radio Murcia, recogida por este periódico, que por más que han preguntado no sabe dónde está el dinero que llegó al Ayuntamiento de Murcia destinado a recuperar el palacio del Rey Lobo, emplazado en la zona del Castillejo de Monteagudo.

Explicó que la formación naranja peleó en los presupuestos regionales para lograr dinero para excavar la zona, lo que se materializó en dos partidas presupuestarias de la legislatura anterior, dedicadas exclusivamente a ese cometido. Según detalló Molina en la radio, esto se hizo consignando un millón de euros en el ejercicio 2019 y 690.000 en 2020. «No tengo ni idea dónde ha ido a parar ese dinero», manifestó en su intervención el parlamentario naranja.

Ciudadanos lamenta que el equipo del CSIC, comandado por el arqueólogo Julio Navarro, haya visto obligado a marcharse de la zona «por falta de financiación» para el yacimiento del Castillejo de Monteagudo, aunque, según afirman, el dinero ya estaba presupuestado y enviado.

El concejal Marco Antonio Fernández, responsable del proyecto, dijo que de la Comunidad solamente se les concedió 400.000 euros de subvención, los cuales «tenemos dos años para ejecutarlos» y se van a usar para «hacer un estudio arqueológico, histórico y de explotación turística» y para los trabajos en sí. La ayuda la recibieron hace algo menos de un año.