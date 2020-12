Hallan una granada de mortero en el maletero de un coche a desguazar en Alguazas

Una granada de mortero ha sido encontrada hoy en el maletero de un coche a desguazar en Alguazas, indican fuentes cercanas.

Al lugar se movilizaron profesionales de los Tedax de la Benemérita, que comprobaron que las bombas no tenían carga y las retiraron manualmente para analizarlas. A priori, no son un peligro. Permanecerán en dependencias de la Comandancia hasta que se destruyan para ser convertidas en chatarra.

Se da la circunstancia de que la granada de Alguazas está pintada igual que las que aparecieron en Alcantarilla hace unos días: dos proyectiles semienterrados junto a unas instalaciones deportivas.

Desde el Instituto Armado siempre hacen hincapié en "el riesgo que tiene la manipulación de todas estas cosas», puesto que «todos estos artefactos que aparecen no se sabe si tienen carga o no". Por tanto, instan a la gente a que, si encuentran una granada, no la toquen.

Así, piden a los ciudadanos que hallen uno "que sigan colaborando, pero queremos que sean conscientes del riesgo que tienen si lo manipulan", por lo que el modo de proceder ha de ser "verlo y llamar al 062, pero no tocar nada".