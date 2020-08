Dicen que huyeron de la Policía tras un robo porque no llevaban mascarilla

Dos jóvenes de 18 años declararon a los policías que los arrestaron como presuntos autores del robo de la cartera a un viandante en la calle Jara Carrillo de Murcia que si huyeron de ellos no fue por evitar su detención, sino porque no llevaban las mascarillas contra la covid-19.

Así se recoge en las diligencias del caso, en las que se indica que los detenidos, ambos naturales de un país magrebí, han quedado en libertad por orden del juzgado de guardia al no haber podido ser localizados tanto el perjudicado como los dos testigos que presenciaron el robo.

Los hechos ocurrieron a altas horas de la madrugada de este sábado cuando los jóvenes, presuntamente, se acercaron a un peatón, nacido en Bulgaria, y le arrebataron la cartera que llevaba en el bolsillo trasero del peatón, dándose a la fuga.

Los hechos fueron presenciados por dos testigos, que indicaron a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) el lugar por el que habían huido, lo que facilitó su detención.

Uno de los jóvenes declaró a la Policía que si salieron corriendo no fue para resistirse a su detención, sino porque además de no llevar mascarillas habían saltado la valla del Murcia Parque para darse una ducha y sabían que no debían haberlo hecho.