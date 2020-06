Trata de chantajear a la Policía ofreciendo no colgar el vídeo de una detención

Un hombre, presuntamente, intentó chantajear a la Policía ofreciéndoles no colgar el vídeo de la detención de su hermana, que tachaba de irregular, a cambio de que la dejaran libre y de esa forma nadie se enteraría de lo ocurrido.

Así se recoge en las diligencias entregadas en el juzgado de guardia de Murcia, que ha dejado en libertad tanto a esta mujer como a su novio, que también fue detenido por una presunta pelea mutua protagonizada por ambos.

Señalan las diligencias que los hechos ocurrieron en la pedanía murciana de La Raya y que los mismos fueron puestos en conocimiento de los funcionarios policiales por varios vecinos que fueron testigos de la reyerta.

Cuando los agentes desarrollaban su intervención para conocer los hechos, llegó el hermano de ella, que, según el atestado, no dejó de perturbar su trabajo, entrometiéndose en el mismo.

En un momento determinado pidió a los policías que lo detuvieran a él y no a su hermana y, cuando aquellos le dijeron que ello no era posible, les ofreció no colgar las imágenes de la detención en una red de vídeos a cambio de que la dejaran libre.