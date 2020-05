Choque entre Isabel Franco y Ballesta por las becas comedor

PSOE y Podemos denunciaron este martes que unos 3.000 escolares del municipio de Murcia llevan más de un mes sin cobrar la beca comedor. El concejal socialista Antonio Benito y la concejala de Podemos-Equo, Clara Martínez, dirigieron una dura carta para denunciar "la insoportable situación" a la concejala responsable de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, Pilar Torres, quien ratificó el problema.

La vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, se ha dirigido a través de un escrito al alcalde de Murcia, José Ballesta, para pedirle "encarecidamente" que tome las riendas de la situación, "porque a día de hoy seguimos esperando que se nos remita el listado actualizado de los niños beneficiarios para continuar con la gestión del segundo pago" de estas becas.

Según Franco, desde el Gobierno regional tratan de garantizar el pago de las becas desde que se inició la situación excepcional que plantea la Covid-19 siguiendo las directrices y los plazos que les llegan desde Madrid, y es la gestión del Ayuntamiento de Murcia la que dificulta que se lleven a cabo estas ayudas. Es por ello que necesitan "la cooperación de los servicios sociales municipales".

"Di instrucciones en su momento al director general de Familias y Protección al Menor para que atendiera todas las llamadas que recibiera desde los ayuntamientos, a cualquiera hora del día y cualquier día de la semana. Una disponibilidad no comprobada, porque me confirman que no se ha producido una sola conversación con tu concejal, hasta ayer", recrimina la vicepresidenta al alcalde murciano.

El Gobierno regional estaría trabajando en adelantar el dinero que el Ayuntamiento de Murcia necesita, afirma Isabel Franco, "aunque eso suponga comprometer las cuentas regionales que ya están afectadas por los gastos sanitarios", apunta. " Nosotros podemos abonar estas becas mediante justificación, pero nunca por adelantado, como parece sugerir la Sra. Torres", aclara.



Además, Franco echa en cara a Ballesta que, junto a las becas de comedor, los servicios sociales del Consistorio murciano tienen pendiente de gestionar solicitudes de Renta Básica de Inserción desde enero de este año -cuando no existe lista de espera en el IMAS-, y expedientes en materia de dependencia a falta del informe del trabajador social.



"Actuar con diligencia para garantizar que los niños estén alimentados es posible, nos lo demuestran a diario los otros 44 ayuntamientos de la Región de Murcia, la mayoría de ellos con mucho menos presupuesto e infraestructura que el de la capital", finaliza en su escrito la consejera.