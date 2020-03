Los padres de Cobatillas exigen mejoras en el CEIP Virgen de la Vega

Los padres del CEIP Virgen de la Vega de Cobatillas salieron ayer a la calle para protestar cansados de las promesas incumplidas. El espacio del colegio no es suficiente para atender a los 265 niños que acuden a él a diario, ya que no cuenta con biblioteca, ni con aula de música, no tiene aula 'Plumier' para informática, le han quitado espacio al comedor, la fisioterapia se realiza en una camilla en medio de un pasillo sin ningún tipo de intimidad y la atención a la diversidad se hace en un rincón de las propia clase, ya que no existe un aula específica para ello.

Así lo explica la presidenta del AMPA, Mónica López, quien ayer protestó frente al colegio junto a otros padres para exigir que se ponga en marcha el proyecto anunciado hace cinco años y que nunca llega. «Nos dicen que hay un estudio ya hecho, pero no nos enseñan el proyecto ni lo incluyen en los presupuestos», explica López, quien echa en cara al Gobierno que «para los centros públicos no hay dinero, pero sí para los concertados».