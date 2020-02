Impulsan un área metropolitana de transportes que beneficiará a 700.000 ciudadanos

El Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma impulsarán la creación de un Área Metropolitana de Transportes a la que se podrán sumar otros municipios y que beneficiará a cerca de 700.000 ciudadanos de Murcia y sus zonas limítrofes.

Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien ha mantenido una reunión con el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, para avanzar en los puntos que vertebrará el nuevo Protocolo entre ambas Administraciones y por el que se creará un Área Metropolitana de Transporte Público de Viajeros, que permitirá mejorar el servicio de transporte que genera más de 10 millones de desplazamientos al año.



José Ballesta manifestó que "más de 10 millones de personas se desplazan cada año por nuestro municipio para hacer gestiones, ir a los hospitales, trabajar o disfrutar de la cultura y el ocio. Nuestro modelo de transporte debe ser un referente no solo para nuestra ciudad, sino un éxito compartido por las más de 664.000 personas que forman parte del área metropolitana de Murcia".



Además de a los habitantes del municipio de Murcia (453.000 personas), esta área beneficiará a los ciudadanos de otros nueve municipios colindantes con la capital de la Región: Molina de Segura (71.800), Alcantarilla (42.000), Las Torres de Cotillas (21.400), Archena (19.300), Santomera (16.200), Beniel (11.300), Ceutí (11.700), Alguazas (9.600) y Lorquí (7.100).



En concreto, ambas Administraciones impulsan este marco de colaboración y coordinación con competencias de gestión propias al entender que la ciudad de Murcia determina un área económica, social y laboral que genera unas demandas de movilidad que exceden los límites del municipio.



"Crecemos cada día y eso significa tener que hacer frente a nuevos retos. Cada vez somos más y tenemos más necesidades. Acogemos a población de otros municipios de nuestro entorno porque somos capital administrativa", manifestó José Ballesta, quien subrayó que "la sociedad nos reclama que defendamos un proyecto de transporte común, un proyecto bien definido que integre y optimice los mejores medios de transporte para los murcianos del siglo XXI".



En este sentido, el regidor murciano apuntó que "la movilidad es un derecho ciudadano que favorece la vertebración territorial y la cohesión social, pero para que sea efectivo y dé respuesta a las demandas de la Murcia del siglo XXI esa movilidad debe ser limpia, sostenible, coordinada y socialmente rentable", y recordó que "estamos inmersos en un proceso de transformación de nuestro modelo de movilidad que pronto va a materializarse con nuevos medios y un nuevo sistema de gestión".



Plan de Transporte Metropolitano

El Ayuntamiento de Murcia acaba de adjudicar el 'Estudio de reordenación del transporte urbano de la ciudad de Murcia', que va a permitir elaborar el nuevo Plan de Movilidad Murcia 2030; mientras que la Comunidad está tramitando actualmente el proyecto del 'Plan Director de Transportes de Viajeros de la Región de Murcia'.



Tras la elaboración y coordinación de dichos estudios, ambas Administraciones aprobarán un Plan de Transporte Metropolitano, que establecerá tanto el modelo de gestión como la financiación necesaria, y que será el que de paso a la creación de la nueva Área de Transporte Metropolitano de Murcia.



Podrán adherirse al Protocolo los municipios del área metropolitana interesados, a través de correspondientes adendas al Protocolo que está previsto que Ayuntamiento y Comunidad suscriban tras su correspondiente aprobación en el Pleno.



El Ayuntamiento asume las Línea 45 y los servicios suprimidos de las líneas 7 y 28

Entro los distintos puntos del orden del día de la reunión, se abordó también la situación de las líneas de transporte urbano e interurbano. En concreto, el Ayuntamiento va a asumir los servicios de las tres líneas interurbanas cuyos servicios habían sufrido recortes o iban a ser suprimidos en los próximos días.



En concreto, se iba a suprimir de manera íntegra la línea 45, que une Gea y Truyols, Sucina y Avileses con Murcia por la Arrixaca. El Ayuntamiento se hace cargo del servicio y, para ello, la línea 70 (San Pedro del Pinatar-Murcia) ampliará su itinerario. Las expediciones, que iban a cesar el 1 de marzo, no se interrumpirán, de manera que los usuarios no sufrirán ninguna molestia.



De la línea 7, que conecta La Albatalía, Arboleja y Murcia, se iban a eliminar varias expediciones de refuerzo del fin de semana y las primeras horas de la mañana, a partir del 1 de marzo. De igual forma, el Ayuntamiento se hace cargo y el servicio no se verá interrumpido.



Con respecto a la línea 28, de Sangonera la Verde a Murcia, habían sido suprimidas dos expediciones de refuerzo a las 7.45 y 8.00 A. M. a mediados de diciembre, pero el Ayuntamiento ha decidido asumirlo por su interés público y retomará estas dos frecuencias a partir del 1 de marzo.



El Consistorio financiará todos estos servicios al 100% con una inversión de 133.000 euros.



Análisis de las 1.580 paradas del municipio de Murcia

El 'Estudio de reordenación del transporte urbano de la ciudad de Murcia' que ya ha echado a andar va a suponer la elaboración del documento que va a recoger el proyecto técnico de servicio que servirá de base para la futura licitación del transporte público urbano y metropolitano del municipio de Murcia.



En concreto, la asistencia técnica ha comenzado a analizar las 1.580 paradas y 40 líneas que componen el entramado de la red de transporte público del municipio de Murcia, con un total de 584.000 expediciones entre los autobuses urbanos, los interurbanos y el tranvía.



El estudio contempla la realización de más de 5.000 encuestas, con un innovador sistema de segmentación que incrementa la calidad de los resultados obtenidos y garantiza la participación ciudadana en el futuro Plan de Movilidad.



Para ello, se tendrán en cuenta el tipo y su distribución territorial de los encuestados en función de los resultados de movilidad obtenidos a partir de los terminales móviles (georreferenciación), de forma que ambas fuentes de datos sean compatibles y se enriquezcan de su fusión.



Además, también se realizarán entrevistas a los Presidentes de las Juntas Municipales sobre las necesidades de movilidad de los habitantes de las diferentes pedanías y barrios del municipio de Murcia.



Sobre todas estas cuestiones se informará en la Mesa del Transporte del Ayuntamiento de Murcia, que se reúne hoy, a las 12.30 horas, en el Salón Noble del Moneo.