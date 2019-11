Denunciado por tener un perro potencialmente peligroso suelto en un parque de Murcia

Un can de la raza American Staffordshire Terrier.

Un can de la raza American Staffordshire Terrier suelto por un jardín de Murcia. Fue el detonante para que la Policía Local actuase: aunque el animal no había atacado a nadie, se considera que su raza es potencialmente peligrosa.

De esta manera, agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) de la Policía Local procedieron ayer a formular sendas denuncias al dueño de este perro, después de observar que su mascota estaba sin correa y sin bozal en un parque del Infante.

"El infractor, es reincidente y ya fue sancionado anteriormente por conductas similares", explican desde la Policía.

El animal permaneció con su dueño: en ningún momento la Policía se lleva al perro. Habría sido de otra manera si llega a atacar a alguien, Hay que dejar claro que esta raza no es peligrosa de por sí y que este can en cuestión no se mostró violento.

Ahora serán los responsables de los Servicios Municipales de Salud los que decidirán a cuánto asciende la sanción que le va a caer al propietario del animal por no tenerlo atado.