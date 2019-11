Dimiten los tres vocales del PP en Santo Ángel para no apoyar a Vox

La formación de Santiago Abascal logra sus cuatro primeros pedáneos.

El acuerdo firmado el pasado jueves, tarde de Halloween, entre los partidos PP, Ciudadanos y Vox para repartirse el bastón de mando en una docena de juntas municipales ha puesto patas arriba varias pedanías, donde algunos vocales se han rebelado contra las directrices marcadas desde su partido y han decidido no pasar por el aro.

El último caso se dio ayer en Santo Ángel, donde estaba previsto que se celebrara a las nueve y media de la noche la constitución de la nueva junta que tendría que dar el bastón de mando a la formación de Santiago Abascal con el apoyo de los populares y los vocales del partido naranja, según el pacto firmado por las tres formaciones hace una semana. Sin embargo, los tres vocales del PP en esta pedanía de la Costera Sur presentaron en la mañana de ayer su dimisión en la sede del partido, tras lo que la ratificaron minutos después en las dependencias del Grupo Municipal Popular, negándose a respaldar «a un pedáneo que no ha sido elegido por los vecinos».

Esta situación llevó a que de forma inmediata se aplazara la constitución de la junta municipal de Santo Ángel, junto a cuatro más que también estaban previstas para la noche de ayer miércoles (Era Alta, Beniaján, El Carmen y Barrio del Progreso).

No obstante, desde el Ayuntamiento de Murcia se intentó quitar hierro al asunto. «Es normal que en una convocatoria masiva cómo esta última, de 14 pedanías, nos encontremos con distintas circunstancias que nos obliguen a tomar la decisión de aplazar por unos días la constitución de un pequeño número de juntas», indican fuentes municipales.

Uno de los vocales del PP en Santo Ángel que presentó ayer su dimisión, Antonio Jiménez, conocido en el pueblo como 'Antonio el Floristero', explica que la decisión se tomó después de que los tres vocales de la formación en Santo Ángel presentaran su dimisión en bloque. «Yo quiero a mi gente, es mi pueblo, y no estoy de acuerdo en que me impongan desde mi partido, el PP, ni desde Vox, a quién tengo que votar», explica Jiménez a LA OPINIÓN. Al tiempo que dice que «hay que diferenciar entre quienes deben favores al partido, y lo necesitan para vivir, y quienes no debemos nada».

Este vecino de Santo Ángel, que optaba a ser pedáneo por el PP, afirma que «yo amo a mis vecinos, son mi gente, y no me gusta que se rían de ellos. Los vecinos de Santo Ángel no votaron a Vox, nos votaron a PP y a PSOE, y no soy capaz de hacerles esto sólo porque desde Murcia nos quieren imponer a quién apoyar».

En Santo Ángel el partido más votado en las últimas elecciones municipales de mayo fue el PSOE, que logró 3 vocales; seguido de PP (también con 3); Ciudadanos (1); Vox (1); y Podemos (1).

La formación de Abascal no pudo hacerse anoche con Santo Ángel al aplazarse la constitución de la junta municipal, al igual que ocurrió con Era Alta, pero sí logró tener pedáneos gracias al acuerdo con PP y Ciudadanos en Guadalupe, La Albatalía, Aljucer y San Pío X.

Otro de los vocales del PP que se ha saltado las directrices del partido es el recién elegido y dimitido pedáneo de Los Garres, Jorge Serna, que se negó el pasado jueves en la constitución de la junta a apoyar a su compañero de Ciudadanos para gobernar dos años cada uno, como habían acordado sus respectivos partidos, lo que le llevó ayer a presentar su dimisión.