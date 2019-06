El centro de menores de Santa Cruz se ampliará hasta las 73 plazas

El centro de acogida de menores que ha puesto en marcha la Fundación Antonio Moreno en la pedanía murciana de Santa Cruz tendrá capacidad para acoger hasta 73 menores cuando esté totalmente terminado, unas instalaciones que podrá visitar la próxima semana una representación de vecinos para conocer su funcionamiento.

Así se ha acordado en la reunión que han mantenido hoy en la Consejería de Familia representantes vecinales, el pedáneo de Santa Cruz, Pedro Sánchez; miembros de la Fundación Antonio Moreno; así como el secretario general de la Consejería, Manuel Marcos Sánchez; y la directora general de Familia, Miriam Pérez. Este encuentro se ha celebrado con el objetivo de apaciguar los ánimos, ya que exisitía una gran oposición vecinal a que este nuevo centro siguiera funcionando, lo que había llevado a los vecinos incluso a convocar una protesta, que finalmente ha sido suspendida tras hablar con la Administración.

El nuevo centro ha sido levantado por la Fundación Antonio Moreno, que ya tenía dependencias alquiladas en otros municipios y que con esta obra busca tener unas instalaciones propias de las que ya se han construido los primeros módulos, con la previsión de seguir creciendo en espacio.

En las casi dos horas de reunión los vecinos han podido conocer el proyecto a fondo y "se han marchado más tranquilos después de resolver sus dudas", afirman desde la Consejería de Familia, ya que "su principal preocupación era la saturación que podían sufrir los servicios en la pedanía". Sin embargo, les han explicado que el objetivo es que los menores que residan en este centro sean distribuidos en colegios, institutos y centros de salud de poblaciones limítrofes, no quedándose todos ellos en Santa Cruz.

En las dos semanas que este nuevo centro de menores lleva funcionando ya han llegado a él 24 residentes, que aumentarán hasta los 73 cuando estén terminados los tres módulos que hay previstos, ya que actualmente sólo está funcionando el primero de ellos.

Desde la Administración aseguran que la Fundación Antonio Moreno cuenta con todos los permisos de la Comunidad para poner en marcha estas nuevas instalaciones en Santa Cruz y por las que la Consejería de Familia les paga una cantidad económica en función del número de menores inmigrantes que sean atendidos allí. "La construcción de este centro estaba anunciada y se había comunicado al propio pedáneo, por lo que no se puede decir que hayamos ocultado nada", afirman desde Familia. Además, insisten en que en estas instalaciones se atienden a menores, no a delincuentes, "son menores que están bajo el servicio de protección, no de reforma".

El propio pedáneo de Santa Cruz ha explicado a LA OPINIÓN que estaban al tanto de la puesta en marcha de estas nuevas instalaciones y que todo se ha hecho de la forma correcta.

En la Región de Murcia existen un total de 14 centros que acogen a menores y la Administración atiende a 1.200 menores bajo su tutela de los que 155 son 'menas' (menores extranjeros no acompañados), de ahí que desde la Comunidad Autónoma se quiera lanzar "un mensaje de tranquilidad a los vecinos, ya que tenemos la obligación de proteger a estos menores como a cualquier otros". En las instalaciones se cuenta con un equipo de profesionales que son quienes se encargan de atenderlos, ayudándoles con el idioma, la educación y la cultura y se encuentran bajo su tutela.

Además, desde la Consejería explican que el centro de Santa Cruz no es exclusivo para 'menas' sino que es un centro de protección de menores, y por ello también puede haber menores tutelados por la Comunidad Autónoma que no sean inmigrantes. En estas dependencias también se ha construido una pista deportiva y un salón de actos propio que la Fundación quiere abrir al resto de vecinos de la pedanía.

Para profundizar en el proyecto se ha concretado una nueva reunión para la próxima semana en Santa Cruz con vecinos y técnicos de la Consejeria para visitar el centro y conocer mejor sus instalaciones.