Declaran la ruina inminente de un edificio de La Paz

Uno de los edificios del barrio de La Paz, el B10, ha sido declarado en ruina inminente. Así lo han decretado los arquitectos que se han encargado de 'chequear' el barrio murciano y quienes esta mañana han presentado su informe en una reunión en la Gerencia de Urbanismo.

Expertos de los colegios de Arquitectos e Ingenieros Técnicos supervisaron el pasado mes de marzo los 49 bloques que forman el barrio de La Paz a encargo del Ayuntamiento de Murcia para conocer la situación técnica de los inmuebles. Estudio en el que han concluido con el edificio señalado está en ruina, debe ser desalojado por el riesgo de hundimiento y proceder a su demolición.

Además, según los expertos, el resto de inmuebles no reúnen las condiciones básicas de habitabilidad, el 90 por ciento no cumple las normas de resistencia sísmica y más del 90 por ciento no cumple la legislación contra incendios.

A la reunión de la Mesa de La Paz acudió también ayer el promotor José López Rejas, quien ha 'resucitado' el proyecto de rehabilitación del barrio que diseñó hace más de una década el arquitecto Ricardo Bofill, aunque en este caso acudió como propietario y secretario de la asociación de vecinos. Tras el encuentro, desde la Concejalía de Urbanismo han incidido en que "el desarrollo del plan especial del barrio de la Paz se llevará a cabo bajo una estrecha vigilancia, por lo que velaremos en todo momento porque se garanticen los derechos de los vecinos".

En cualquier caso, la aprobación está pendiente de que subsanen determinados aspectos de la documentación presentada, condición imprescindible para dar luz verde a la constitución de la junta de compensación, a la que deben adherirse la mayoría de los propietarios de las viviendas del polígono.

Navarro ha subrayado que la prioridad en este procedimiento para el Ayuntamiento son los vecinos, que se garantizan sus derechos, y que la ejecución del plan especial se efectúe cumpliendo todas las obligaciones que la ley exige.



Un millón de euros de inversión en el ADN La Paz

Por otra parte, el Ayuntamiento continúa trabajando en la mejora de las condiciones de vida en el barrio de La Paz con la participación de varias concejalías.

Por un lado, la Junta de Gobierno aprobó la pasada mañana el encargo de la redacción de nuevos proyectos enmarcados en el ADN Urbano, a cargo de la Concejalía de Pedanías, Participación y Descentralización. Entre estas medidas, se prevé la transformación de dos pérgolas próximas a la plaza de abastos y la creación de un itinerario accesible para mejorar la movilidad peatonal, la orientación y la percepción ambiental, valorando especialmente la conexión entre los edificios y lugares de uso público.

La reforma de las pérgolas -situadas en la calle Río Ebro y calle Río Tajo- fue una de las actuaciones más solicitadas por los vecinos en el proceso participativo. La propuesta incluye la creación de una nueva sombra, así como mejora de la iluminación y el mobiliario urbano y la incorporación de juegos infantiles y deporte y mejora de los jardines y parterres cercanos. En una de las plazas se construirá una de las pistas de fútbol sala y también una sala de cine al aire libre.

Asimismo, se va a mejorar la relación peatonal y visual de la pérgola con las vías principales de su entorno, en concreto con la Avenida de La Fama en una de las pérgolas y en la calle Pablo VI y Avda. Primero de Mayo en la otra de las plazas, mediante correcciones en las aceras, creación y mejora de pasos peatonales, eliminación de estorbos visuales, etc.

También está prevista la intervención de la Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, que, por un lado, reformará otras dos pérgolas, de modo que se remodelarán las cuatro plazas principales del barrio y sus conexiones con los límites: avenida de la Fama y Primero de Mayo. Por otro lado, su responsable, Rebeca Pérez, ha mantenido diversas reuniones de trabajo con Iberdrola dirigidas a mejorar el servicio de suministro eléctrico.



Plan de intervención social

Por su parte, la concejalía de Derechos Sociales también mantiene un tratamiento prioritario con las personas que residen en la Paz.

Así, el Ayuntamiento impulsa 45 actuaciones para mejorar el barrio y generar un entorno urbano con mayor calidad de vida para sus 5.000 habitantes. Este proyecto de intervención social integral, aprobado en mayo pasado, contiene acciones dirigidas a la familia, infancia y adolescencia, igualdad de género, área comunitaria y población inmigrante.

El plan forma parte del proceso global de recuperación del polígono, cuyo planteamiento, además de urbanístico, cuenta con un importante contenido social para conseguir una verdadera revitalización y regeneración de este entorno. Asimismo, se complementará con actuaciones de vivienda, economía y empleo, y seguridad ciudadana.