La rehabilitación de La Paz comenzará en enero de 2020

Planean un barrio ecoeficiente y sostenible.

Las obras de rehabilitación del barrio de La Paz podrían arrancar en enero del año 2020. Así lo calcula el promotor e impulsor del proyecto, José López Rejas, quien sigue sumando apoyos para llevar a cabo su proyecto en el polígono. Tras el respaldo de Triodos Bank para dar financiación a los compradores interesados, ahora son la constructora Dragados y el Grupo Porcelanosa los que se suman a la iniciativa con la que se quiere levantar un nuevo barrio «del siglo XXI» en La Paz.

López Rejas presentó ayer los avances del proyecto. Junto a él estuvieron los representantes de Dragados, de Porcelanosa y del estudio IH Arquitectos, quienes están supervisando el diseño que ya hizo hace más de una década Ricardo Bofill.

El promotor afirma que la rehabilitación del barrio de La Paz «siempre ha contado con los numero uno, de ahí que hayamos apostado por una de las constructoras más potentes del mundo para levantar las viviendas y con un grupo que equipará los inmuebles con las cocinas y baños de mejor calidad». Mientras que llega la fecha para comenzar las obras López Rejas está trabajando para resolver los trámites administrativos que aún están pendientes, como la aprobación de la escritura de la junta de compensación (para la que se ha convocado una asamblea de vecinos el próximo 10 de diciembre), la aprobación definitiva del proyecto por parte del Ayuntamiento, con los ajustes que consideren los técnicos, y la posterior presentación de avales.

Aunque asegura que el proyecto es viable y que está aprobado por la Administración, el promotor reconoce que no se ha reunido aún con el alcalde de Murcia, al que pidió una reunión hace varios meses. No obstante, el arquitecto José Ibañez sí que ha mantenido varios encuentros con el concejal de Urbanismo del Consistorio murciano, Antonio Navarro Corchón, así como con los servicios jurídicos de la Concejalía para tratar asuntos como las inscripciones de la junta de compensación. «La Administración ve con buenos ojos lo que se había aprobado y no nos ha puesto ningún problema. Es más, queremos que el proyecto se lleve a cabo con la tutela de la Administración», reconoció el profesional de IH Arquitectos.

El director de Contratación de Dragados para las zonas de Levante y Baleares, José Ignacio Garrigós, agaradeció que hayan contado con ellos para este proyecto, que califica de «vital importancia para Murcia, tanto por su aspecto urbanístico como social». Así también se ha pronunciado el director comercial de Porcelanosa, Juan Bautista, ya que su empresa se encargará de los equipamientos.

«Queremos que los clientes estén seguros del nivel de calidad que tendrán las viviendas y para ello contaremos con gafas 3D en la caseta de información que se va a instalar para que los ciudadanos puedan conocer las casas por dentro antes de adquirirlas», explica Bautista.

I+D con la UMU

Uno de los aspectos destacados por el promotor José López Rejas es que el barrio de La Paz contará con viviendas ecoeficientes y ecosostenibles. «Tendrán un consumo energético muy bajo. Los baños funcionarán con fluxómetro y no con cisternas, por lo que el agua irá a un depósito en el que será tratada, evitando pérdidas. Además, estamos trabajando con la Universidad de Murcia en un proyecto de I+D para la instalación de captadores de energía», asegura el impulsor de la iniciativa.

El proyecto de rehabilitación del barrio de La Paz prevé la construcción de 1.502 viviendas que irán destinadas a los actuales vecinos del barrio, a las que se sumarán otras 2.500 - 3.000 (en función de las dimensiones y número de habitación) para venta libre. Las primeras 240 viviendas que salen a la venta y cuya financiación ofrece la banca social Triodos tendrán un precio de 2.200 euros por metro cuadrado, cantidad que irá subiendo a medida que el proyecto vaya avanzando. La presidenta de la junta de compensación, Bienvenida Meroño, se muestra entusiasmada con el proyecto y dice que «es como si nos hubiera tocado la Lotería».