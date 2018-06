Absuelta por impedir que su madre entrase en su casa

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una vecina de Beniaján contra la sentencia de un Juzgado de Instrucción que absolvió a su hija, a la que había acusado de cambiar la cerradura de su vivienda para impedir que pudiera acceder a la misma.

El Juzgado de Instrucción de Murcia, en su resolución de septiembre pasado, declaró probado que la ahora apelante presentó en diciembre de 2016 una denuncia contra su hija como ocupante de la vivienda de su propiedad y añadió que tras encontrarse en una residencia ubicada en otra pedanía de Murcia se encontró al volver a la vivienda con que no podía entrar en la misma debido a que la cerradura había sido cambiada.

En su recurso ante la Audiencia, la denunciante alegó que el Juzgado que dictó la sentencia recurrida había incurrido en error a la hora de valorar las pruebas aportadas al juicio y reiteró su solicitud de una sentencia condenatoria contra su hija.

La sentencia, que no recoge los motivos por los que el Juzgado se pronunció por la absolución, recuerda el criterio jurisprudencial según el cual, no se puede revocar una sentencia absolutoria si la misma no resulta ilógica, arbitraria o irracional.

Así, el tribunal asegura que «el hecho de que la valoración probatoria hecha por el Juzgado no sea del agrado de la recurrente no permite dictar otra sentencia diferente en este trámite impugnatorio».