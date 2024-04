184 manos y una misma pasión: los Caballos del Vino

Los usuarios de la asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual del Noroeste Murciano han sido los encargados de realizar el cartel anunciador del festejo de los Caballos del Vino de Caravaca. Un trabajo bajo la dirección del diseñador Francisco Rivero.

Presentación del cartel de los Caballos del Vino, elaborado por usuarios de Apcom / Enrique Soler

184 manos unidas bajo un mismo sentimiento y pasión, el festejo de los Caballos del Vino. Se trata de una imagen aérea de la carrera de los caballos del vino.

El presidente del Bando de los Caballos del Vino, José Antonio Rubio, explicó que «el trabajo que han efectuado ha sido arduo y muy complejo, con un importante despliegue». Rubio agradeció a la asociación APCOM y a todos los voluntarios y profesionales que trabajan en el centro «con ese cariño y dedicación que le ponéis a estas personas con otras capacidades, que son maravillosas y que no demuestran día a día con su cariño, su sonrisa y su amor, todo lo que están dispuestos a dar y aportar a esta sociedad».

Imaginamos una obra en la que las personas con discapacidad hicieran su ofrenda, al igual que el día 1, llevamos flores a nuestra patrona y entre todos llenamos la cruz, que las personas ofrecieran su pintura y entre todos construyeran la obra Chari Sánchez — Gerente de Apcom

Para la gerente de Apcom, Chari Sánchez, este reto «me pareció una gran responsabilidad y una propuesta increíble». Sobre el cartel subrayó que «tenía claro que debía de ser un trabajo en el que participaran todas las personas de la asociación y que independientemente del resultado fuera algo diferente, creativo y que tuviera una gran historia detrás». Un proyecto que ha contado con la dirección del diseñador Francisco Rivero, «imaginamos una obra en la que las personas con discapacidad hicieran su ofrenda, al igual que el día 1, llevamos flores a nuestra patrona y entre todos llenamos la cruz, que las personas ofrecieran su pintura y entre todos construyeran la obra», explicó Sánchez. Desde Apcom agradecieron tanto a Cofradía y al Ayuntamiento el poner todas las facilidades para realizar el trabajo.

Se utilizaron tres colores: el rojo como los pañuelos y las fajas; el negro como los caballistas; el amarillo, en honor a la Vera Cruz y el blanco como las camisas de la mañana del dos de mayo

El escenario elegido fue la salida de la carrera del dos de mayo, al inicio de la última cuesta que da acceso a la fortaleza. Justo en ese lugar se realizó el gran mural. Se utilizaron tres colores: el rojo como los pañuelos y las fajas; el negro como los caballistas; el amarillo, en honor a la Vera Cruz y el blanco como las camisas de la mañana del dos de mayo. Se prepararon pinceles improvisados para que todas las personas pudieran pintar, incluido aquellas con más necesidades.

Por último, Chari agradeció a las familias de Apcom su apoyo en todos los proyectos que les proponen, así como a la familia de profesionales de la Asociación que «siempre dan lo mejor de sí mismos, no es fácil movilizar a tantas personas», concluyó.

Jesús Javier Martínez usuario del centro, ponía de manifiesto que los caballos es una fiesta donde siempre triunfa la vida. «El día dos de mayo sucede algo mágico, no son los Caballos del Vino, es algo más», explicó Martínez quien destacó que «ese día todos somos iguales, no hay diferencia de sexo, clase o condición, todos somos uno, ahí está la magia». Martínez explicó que «en esta mañana no solo celebramos una Fiesta, celebramos la vida y en la vida todos vamos cogidos al mismo caballo y corremos la misma cuesta», puntualizando que «a veces con victorias, a veces con derrotas y lo repetimos día a día».

Proceso documental

La fotógrafa Marina Campoy fue la encargada de documentar gráficamente del proceso creativo del cartel de los Caballos del Vino. «Ni me lo pensé, porque me imaginé la experiencia tan bonita, que todo lo que se pueda contar con palabras se queda corto», recordó Campo quien incidió en que «el arte es sanador, capacita y habilita, es libertad, comunicación, es creatividad y diversidad».

Por último, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, subrayó que este festejo, declarado Patrimonio Inmaterial por la Unesco, «nos igualan a todos, no ponen a todos al mimo nivel y no hay distinción». Sobre el trabajo manifestó que «tiene energía, detrás de este trabajo hay una gran ilusión que se puede percibir perfectamente, sobre un tema tan importante y querido como son los Caballos del Vino».