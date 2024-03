El PP de Cieza rompe con Vox: "Me niego a gobernar de rodillas"

Las desavenencias entre los socios del Gobierno de coalición de Cieza han provocado la ruptura del acuerdo que firmaron ambos partidos políticos después de las elecciones municipales de mayo de 2023.

El alcalde del municipio, Tomás Rubio, responsabiliza de la ruptura del pacto a Vox, «ya que no han colaborado para elaborar el presupuesto municipal, poniendo múltiples obstáculos para que se lleve a cabo».

En una rueda de prensa convocada ayer por la tarde, el regidor manifestó que mantendrá las «puertas abiertas al diálogo con Vox, pero solamente si no se cierran en banda, tal y como ha sucedido hasta ahora». Aseguró no estar dispuesto «a gobernar de rodillas» y, «por supuesto», se negó «a dimitir».

«No pueden existir dos equipos de Gobierno distintos. Los ediles de Vox se han abstenido en el Pleno municipal con propuestas que hemos planteado; me he tenido que enterar de que hubo un conato de incendio y un concierto a través de las redes sociales y los medios de comunicación porque ellos quieren tener más protagonismo; eso no es lógico. Mi conciencia tiene que estar bien y quiero dormir por las noches tranquilo, a pesar de la dificultad que me va a suponer gobernar en minoría», explicó.

Asimismo, en relación a la futura aprobación del presupuesto, añadió que está abierto «a la negociación con el PSOE».

Por su parte, Jesús Castaño, primer teniente de alcalde y líder local de Vox, reconocía poco antes lo publicado por La Opinión a mediodía, que recibió por la mañana una llamada de Tomás Rubio para comunicarle que a los concejales de su formación les retiraban sus competencias.

Según Castaño, las desavenencias entre ambos socios de Gobierno parten desde el inicio de la legislatura: «Nos han ninguneado y nos han utilizado para que ellos pudieran gobernar a su antojo, sin apenas contar con nosotros. De hecho, van a solicitar un préstamo bancario de casi 6 millones de euros para elaborar el presupuesto municipal, sin nuestro consentimiento; han llevado a cabo injerencias en nuestras concejalías; y no han apoyado nuestros proyectos. Llegados a este punto, en el que no nos dejan desarrollar nuestro programa, cabe preguntarse para qué nos quieren en Gobierno local. No estamos dispuestos a ser títeres».

Sin embargo, a pesar de la ruptura, Castaño asegura que no serán partícipes de una «hipotética moción de censura» que permita al PSOE, que fue el partido más votado en los comicios, lograr la Alcaldía. A partir de ahora, agregó, estarán en la oposición y votarán las propuestas «que sean beneficiosas para Cieza, independientemente de estas procedan del PP o del PSOE», apostilló.

De esta forma, se abre un nuevo horizonte en la política local ciezana que aventura una legislatura tensa y sin apoyos para el PP y que, según discurran los acontecimientos, incluso podría traer un cambio en la Alcaldía.