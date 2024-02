El Noroeste se une a las protestas del campo: «Los jóvenes no ven futuro en la agricultura»

Una treintena de tractores ha formado una columna de protestas en el Noroeste, llegando a parar, durante unos minutos la RM-15, cerca de la salida de Coy. La caravana que ha salido de Bullas ha estado formado a una veintena de tractores.

Ha sido en el momento en que ambas caravanas de protesta se han cruzado, cuando han detenido la marcha. El bloque que iba en dirección a Bullas ha cortado por unos minutos la RM-15, por lo demás fue una jornada sin incidentes. Llegando al mediodía a la cooperativa Cobuco de Bullas y regresando a primera hora de la tarde, unos al polígono de Cavila y los otros a su base en la cooperativa de Bullas.

Es una vergüenza que un kilo de fruta que le pagan al agricultor a 30 céntimos, el consumidor lo esté pagando más de 3 euros Juan Pedro Martínez — Frutas Caravaca

Muchas reivindicaciones en el sector agrícola, pero, el sector lleva varios años trabajando a pérdidas, tanto en el cereal como en el frutal. A lo que hay que sumar la subida de precios en gasoil y fertilizantes, así como la Ley Espejo. En este sentido, el presidente de la cooperativa ‘Frutas Caravaca’, Juan Pedro Martínez, incidía en que «es una vergüenza que un kilo de fruta que le pagan al agricultor a 30 céntimos, el consumidor lo esté pagando más de 3 euros». Destacando que salir a la calle «es una obligación que tenemos todos los agricultores de Europa. Nos están llegando productos de Marruecos donde no se cumple la Ley Espejo», incidiendo en que «Europa está subvencionando a países terceros para que produzcan y parece que quieren quitarnos de en medio al agricultor europeo». Martínez subrayó «con cuatro migajas que nos dan a los agricultores quieren justificarse y así no se puede vivir». También protestan por el ‘cuaderno digital’, «la mayoría de los agricultores no sabemos hacerlo y tenemos que ir a que nos lo hagan, otro coste más añadido», especifica el presidente de la Cooperativa.

Así han sido las manifestaciones de agricultores y ganaderos en la comarca del Noroeste / Enrique Soler / Enrique Soler

También en sus reivindicaciones, el eterno problema del seguro agrario. En Caravaca nadie ha podido hacer el seguro de frutales para heladas, así como tampoco el seguro de hielo del almendro, «otra vergüenza más, te dejan asegurar en el Noroeste cien kilos por hectárea, y eso es inviable», apunta Martínez.

Concentración en el polígono industrial de Cavila / Enrique Soler

Críticas al Gobierno Central

Durante la manifestación también criticaron que el Gobierno Central no declarara zona catastrófica tras las fuertes lluvias de la primavera de 2022, excusándose en que había seguro agrario.

No hay relevo generacional, llama la atención que en la publicación en el BORM de las ayudas a jóvenes agricultores y aquí en el Noroeste ha habido un número muy escaso de jóvenes que se han incorporado a la actividad Luis Moreno — Ingeniero Agrónomo

En la mirada de todos los presentes su avanzada edad, ya que tanto la agricultura como la ganadería de la zona se está quedando sin relevo generacional. El ingeniero Luis Moreno recordaba que la ganadería extensiva era una actividad tradicional de la zona y en día se está extinguiendo debido a las condiciones adversas para su desarrollo, «no hay relevo generacional, llama la atención que en la publicación en el BORM de las ayudas a jóvenes agricultores y aquí en el Noroeste ha habido un número muy escaso de jóvenes que se han incorporado a la actividad, porque no ven futuro en ella», en este sentido incidía que «los agricultores y ganaderos que permanecen en la actividad, la media de edad es muy alta». Moreno apuntaba en que «los trámites burocráticos están asfixiando a los agricultores y ganaderos. Se le ha impuesto lo que conocemos en este mundo como ‘la soga verde’, una serie de imposiciones que no vienen acompañadas con un sentido científico, únicamente político».

Momento de paro en la RM-15 / Enrique Soler

Las aromáticas en peligro

José Carlos Sánchez, agricultor, también incidía en los problemas burocráticos que tienen en su día a día. «Tenemos que intentar bajar la carga burocrática que llevamos, especialmente en la PAC, estamos hartos de tanto papeleo, y en muchos de los casos no tenemos la preparación adecuada», también reclamaba ayudas para los costes de producción, «nos han llevado a unos límites insostenibles para el sector, llevamos varios años trabajando a pérdidas y tenemos que sumar la sequía de los últimos años en el arco mediterráneo».

Una situación de crisis en la que no se salvan ni las aromáticas. Pedro Sánchez está en el sector de las aromáticas y explicaba que «nuestro sector no está metido en las ayudas de la PAC, por lo menos que seamos uno más». Sobre la situación, explicaba «hace tres años tuvimos un problema de que llovió muchísimo, se perdió parte de la cosecha y llevamos dos años con mucha falta de agua, no podemos sembrar y lo que preparamos el año pasado, lo tuvimos que dejar sin hacer perdiendo la planta».

Tras pasar por el casco urbano de Caravaca, la marcha llegó a primera hora de la tarde hasta el polígono de Cávila, donde finalizaron las concentraciones.