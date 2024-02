El Paso Morado de Lorca espera a las reparaciones en el claustro de El Carmen para montar su nuevo museo

Tras los terremotos de mayo de 2011, la iglesia de El Carmen de Lorca sufría importantes daños, que se agravaban en septiembre del año siguiente, cuando a raíz de las lluvias torrenciales se desplomaban algunas de las bóvedas del claustro anexo a la parroquia. En total, el conjunto –sede canónica de la cofradía del Stmo. Cristo del Perdón, Paso Morado, precisaba de una inversión de casi dos millones de euros para su restauración.

Imagen de archivo de la visita a las obras del director general de Bienes Culturales, Rafael Gómez. / L.O.

Fruto de las obras, la ciudad recuperaba unos espacios, que ahora esperan su turno para ser puestos en valor. En concreto, la propiedad del claustro se reparte entre un grupo inversor privado y el Ayuntamiento, que decidía cederlo al Paso Morado para la creación de un museo sobre la tradición del Vía Crucis. En total, los morados dispondrán de 170 metros cuadrados, repartidos en dos plantas. Preguntado acerca del estado de este proyecto, el presidente del Paso Morado, Ángel Latorre, relataba a LA OPINIÓN que en la actualidad se encuentran a la espera de que el Consistorio recepcione la plaza aledaña a la iglesia, algo que no ocurrirá hasta que la cooperativa propietaria del edificio que la ocupa acometa el arreglo de los desperfectos que presenta.

"Tenemos las llaves, pero documentalmente, hasta que el Ayuntamiento no recepcione la plaza, y tome posesión de la misma, no podrá cedernos oficialmente el local", explicaba el presidente de los morados. Este retraso no permitirá a la cofradía contar con el museo para esta Semana Santa, pero sí tienen previsto utilizar las dependencias de forma provisional como vestuario.

En cuanto al proyecto para la musealización, Latorre indicaba que la idea es contar la historia del Vía Crucis lorquino a través de las últimas tecnologías "para acercarse sobre todo a la gente joven". En concreto, el museo contará con gafas de realidad virtual, proyecciones y materiales audiovisuales completamente nuevos. "Queremos que se pueda ver todo el patrimonio morado y la zona del Calvario de una forma totalmente diferente," apuntaba. En total, la cofradía precisará de 60.000 para el acondicionamiento del inmueble.