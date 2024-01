Feministas y pensionistas de Molina de Segura creen que el presupuesto municipal es "un 'no' a la mujer". Cuatro colectivos del municipio (Mujeres con Nombre, Mujeres Horizontes, Plataforma de Pensionistas y Movimiento Feminista Molinense) denuncian que en las cuentas del Ayuntamiento, que se llevan a Pleno este miércoles, desaparecen las referencias a la violencia de género y "lo que no se ve, no existe". Cabe recordar que en Molina de Segura gobiernan PP y Vox, y que el partido conservador rechaza la denominación 'violencia machista' y prefiere hablar de 'violencia intrafamiliar'.

En un comunicado, las asociaciones dicen que "como mujeres, no nos vemos representadas en este municipio. Con estos presupuestos no solo hablamos de dinero, sino de las intenciones reales de este nuevo equipo de gobierno de ultraderecha formado por Pp y vox, en el que no solo cambiaron el nombre de la concejalía de Igualdad, diluyendo así, todo signo de igualdad, de mujer y de violencia de Género, sino que con estos hechos demuestran que además del nombre, han desmantelado todo el contenido de la concejalía". A este respecto, detallan que "su intención es relegar la figura de la mujer al modelo de familia único que solo ellos defienden". Por ello, "estos presupuestos son un 'no' a la igualdad. Es un presupuesto al que le duele decir 8 de Marzo porque es el día de la Mujer (vulnerando una vez más nuestros derechos), o las ayudas y prevención a víctimas de violencia de género, en el que lo incluyen en actividades de prevención contra la violencia doméstica". Sin charlas de No Te Prives En la misma línea, "es un presupuesto que le dice 'no' a la diversidad, suprimiendo el proyecto de charlas para Secundaria de No Te Prives, suprimiendo así la formación para educar en el respeto". Además, según enumera, eliminan los Premios de igualdad y Violencia de Género del 8 de Marzo, Día internacional de la Mujer, cambiándolo a 'Premios concurso literario y pintura'; las charlas para hombres de corresponsabilidad que se ofrecían en los centros de salud al ser padres, argumentando que los hombres no tienen que realizar tareas de coeducación y sustituyéndolas por unas ponencias, pese a que reciben el dinero para ello del Pacto de Estado; y las actividades del plan de Igualdad (firmado, también por el PP en 2021, con una vigencia hasta el 2025) y lo cambian a 'actividades de garantía de oportunidades'. El PSOE cree que el presupuesto del PP en Molina "desvela las mentiras sobre la situación económica" "Cambian incluso el nombre de la partida presupuestaria anteriormente denominada como 'lucha contra la violencia de género' a 'lucha contra la violencia'. Dentro de esta partida cambian la 'prevención y actividades contra la violencia de género' por 'actividades de prevención contra la violencia doméstica' y las 'ayudas urgentes para víctimas de violencia de género' lo cambian para 'ayudas de urgencia'.