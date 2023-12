El Ayuntamiento de Lorca, a través de María Hernández, concejala de Urbanismo, ha recordado esta mañana que los vecinos del municipio pueden optar a ayudas de hasta 12.000 euros por propietario para mejorar tanto la eficiencia energética como la accesibilidad de sus viviendas.

Esta subvención, otorgada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, tiene un montante total de 500.000 euros, y la gestión de las mismas correrá a cargo de Suvilor, la empresa municipal de suelo. En concreto, los propietarios podrán beneficiarse de una ayuda de hasta 12.000 euros, que cubrirá como máximo el 50% de la inversión realizada. En este sentido, cabe destacar que las obras a las que se les conceda la subvención deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2027.

En palabras de la edil, la puesta en marcha de estas subvenciones "se debe a la apuesta del Ayuntamiento por la reducción de CO2 y por frenar el cambio climático en el municipio". Según Francisco Javier Campoy, gerente de Suvilor, estas ayudan podrán destinarse a actuaciones tan variadas como la sustitución de ventanas, la mejora del aislamiento de las viviendas o la instalación de equipos de climatización más eficientes. "Cualquier actuación o conjunto de actuaciones encaminadas a conseguir la calificación energética A es susceptible de recibir la ayuda", resumía Campoy.

Además, cabe destacar que la subvención no distingue entre viviendas particulares y edificios comunitarios, no obstante, "por su importe, están más destinadas a las viviendas particulares, pero es posible que las comunidades de propietarios puedan ayudar coordinando las obras y cooperando en la gestión de las subvenciones", precisaba el gerente de Suvilor. Del mismo modo, la edil de Urbanismo recordaba que para las comunidades de propietarios existen otras líneas de ayuda, canalizadas a través de los fondos Next Generation o a través del programa 'Creahogar' de la Comunidad Autónoma.

Una única oficina para todas las subvenciones

Todos los trámites relacionados con estas ayudas deberán realizarse a través de la oficina ReHabita, situada en la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, en el edificio de la Merced. Puesta en marcha hace unas semanas, la concejala señalaba que esta oficina ya ha recibido numerosas consultas de vecinos del municipio. A este respecto, Hernández destacaba que el objetivo que se perseguía con la creación de esta oficina, era el de aunar todos los servicios técnicos, jurídicos y administrativos del Consistorio para poder asesorar "de la mejor manera posible al los ciudadanos". "Los servicios que presta esta oficina son completamente personalizados, y se ajustan a cada caso, ofreciendo las mejores alternativas disponibles según las necesidades presentadas a los técnicos", finalizaba la concejala de Urbanismo.

Unos fondos procedentes de una partida mayor

Al respecto de estas ayudas José Luis Ruiz, concejal del Partido Socialista de Lorca, señalaba a La Opinión que "forman parte de una partida de 3 millones de euros obtenida en diciembre de 2021". En concreto, esta subvención fue negociada con Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo, y además de la partida para la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética, incluye 2.400.000 euros para la adquisición de solares para la posterior edificación de viviendas y/o a la adquisición de edificios para su rehabilitación para uso residencial de viviendas y/o a la adquisición de viviendas para su rehabilitación con destino, en todos los casos, al arrendamiento de las viviendas resultantes; y 100.000 euros para la rehabilitación de viviendas de propiedad municipal para la mejora de su eficiencia energética y accesibilidad. "Este dinero lleva en las arcas municipales casi dos años, por lo que no entendemos que salgan ahora a anunciar estas subvenciones", finalizaba el edil socialista.