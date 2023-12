A principios de la próxima semana, el Ayuntamiento de Lorca procederá a la demolición de una de las viviendas del solar que en el futuro acogerá el centro de salud de San Cristóbal. En los últimos días, se llegaba a un acuerdo con los propietarios de una de las dos viviendas que restan por demoler para poder comenzar los trabajos en la conocida como UA23.

María Hernández, concejala de Urbanismo, señalaba a La Opinión que este derribo, el penúltimo que se acometerá en la zona, deberá realizarse con especial cuidado debido a que las viviendas comparten elementos estructurales. "Como aún no hemos llegado a un acuerdo con los dueños de una de las casas, el lunes se llevará a cabo un estudio previo a la demolición, de manera que no se dañe la estructura de la vivienda que quedará en pie", explicaba la edil.

Tras el estudio, se llevarán a cabo los trabajos necesarios para "separar" las dos casas y, el martes, se procederá a la demolición. "Esa casa es muy importante, ya que ocupa parte del futuro centro de salud y del viario", indicaba María del Sagrado Corazón García Martínez, jefa de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Área de Urbanismo de Lorca. Según García Martínez, la propiedad a demoler se ha cedido anticipadamente al Ayuntamiento, y dicha cesión supone que todos los terrenos necesarios para la construcción de la infraestructura sanitaria ya pertenecen al Ayuntamiento.

"Una vez realizada la demolición, ya se pueden ceder los terrenos a la consejería, pero se quiere esperar a que el proceso de reparcelación haya finalizado por completo", señalaba la jefa del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del municipio de Lorca. "Se está trabajando para hacerlo en las próximas semanas. Una vez que termine, se cederán los terrenos a la Comunidad Autónoma inmediatamente, que podría empezar la obra al día siguiente. Todos estos trámites facilitan en gran medida el proceso de edificación", indicaba García Martínez.

En cuanto a la vivienda restante, el Ayuntamiento no podrá contar con ella hasta que no culmine el proceso de reparcelación al completo, debido a que los propietarios no están de acuerdo con las valoraciones del servicio de Urbanismo. "Se intentará terminar antes de Navidad, pero la cantidad de alegaciones hace que sea complejo", finalizaba María García.

A este respecto, cabe destacar que la parcela, de 3.858 metros cuadrados, contará con 891 metros para equipamiento. 1.647 serán edificables y 1.320 nuevos viales. De esos cerca de 4.000 metros cuadrados, la infraestructura más demandada por los vecinos es el nuevo centro de salud de San Cristóbal. Hace unos días José Ángel Ponce, viceportavoz del PSOE lorquino, denunciaba que en los próximos presupuestos regionales la Comunidad Autónoma únicamente había destinado una partida de 25.000 euros para este proyecto.

Asimismo, Ponce acusaba a Fulgencio Gil de haber provocado que el Gobierno Regional no contemplara los 5,5 millones de euros necesarios para la construcción de la infraestructura sanitaria al retrasar la cesión de la parcela destinada a la misma. "La tramitación estaba muy avanzada para culminar la cesión a la Consejería de Sanidad durante este año 2023, pero tras numerosos anuncios, lo único que se ha hecho es retrasar la fecha", declaraba el edil.