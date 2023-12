El pasado 20 de noviembre comenzaba una nueva campaña de excavación en la judería bajomedieval del castillo de Lorca. Enmarcada en el 'Proyecto de excavación arqueológica en la judería del castillo de Lorca', esta actuación tiene como objetivo continuar con la excavación de una de las unidades domésticas del barrio judío, con la excavación de algunos de los espacios de la misma donde aún no se había intervenido.

Dirigida por Jorge Eiroa, profesor Titular de Historia Medieval de la Universidad de Murcia y especialista en Arqueología Medieval; Andrés Martínez, director del Museo Arqueológico Municipal de Lorca y Doctor en Historia Medieval; y José Ángel González, Doctor en Historia y arqueólogo profesional, la intervención está coordinada entre el área de Historia Medieval de la Universidad de Murcia y el Museo Arqueológico Municipal de Lorca.

Andrés Martínez, uno de los coordinadores, relata a esta redacción que en la actualidad se están excavando de dependencias de la 'Casa XVI'. "La Judería tiene varias viviendas que se han documentado en excavaciones previas y esta estaba sin terminar", señala el director del Museo Arqueológico de Lorca. En concreto, es una casa que se encuentra cerca de la conocida como 'Puerta de Alcalá' o 'de la Judería' por la que se accedía a esta parte del Castillo. En el año 2020, momento en que se realizó la última excavación, una de las dependencias en las que ahora se trabaja quedó sin terminar y también se va a excavar en una dependencia anexa a la misma.

En este sentido, Martínez recordaba que la Judería se abandona en 1492 con motivo del 'Decreto de Expulsión' promulgado por los Reyes Católicos, y no se vuelve a ocupar. Por ello, con el paso del tiempo se produjo la caída de techumbres y muros. "Ahora nos encontramos retirando los derrumbes con la para descubrir qué aparece debajo. Aún es muy precipitado intentar predecir qué vamos a encontrar o la función que tenían las dependencias. En cualquier caso, están comunicadas con un espacio al descubierto. Esta casa se articula en torno a un patio y dan ahí, pero aún no sabemos datos concretos", expresa el Doctor en Historia Medieval.

Las excavaciones, que se extenderán hasta el día 22 de diciembre, se complementarán con análisis en laboratorio para analizar los restos. "Estamos recogiendo muestras de todo tipo, carbones, huesos, tierras... con la ayuda de una aqueobióloga, para luego proceder a su análisis y obtener información que nos sirva para reconstruir tanto la historia como la forma de vida de los judíos que habitaban en Lorca", indica Martínez. Este estudio posterior, de carácter multidisciplinar, analizará tanto las estructuras como los materiales y bienes muebles recuperados, incorporando análisis históricos, arqueológicos, arqueozoológicos e incluso arqueobotánicos.

"Es un trabajo científico, muy laborioso, con el objetivo de reconstruir la historia de esta Judería. Tenemos comunicación con otros proyectos similares tanto a nivel nacional como internacional para compartir conocimientos y aunar descubrimientos", explica el Director del Museo Arqueológico de Lorca.

5 arqueólogos, varios estudiantes, y 2 del Ayuntamiento de Lorca se encuentran trabajando estos días en la zona. "Tenemos un gran equipo", señala Martínez, que explica además que la financiación para poder llevar a cabo el proyecto se ha conseguido presentando varios proyectos desde el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Murcia tanto a la Unión Europea como a la Fundación Séneca.

A este respecto, cabe recordar que las excavaciones en la Judería del Castillo de Lorca comenzaron con los trabajos preventivos que se hicieron de cara a la construcción del Parador de Turismo. La judería se descubre en 2002, llevándose a cabo intervenciones regulares hasta 2009, no obstante, el proyecto de investigación que ahora interviene en la judería se lleva realizando desde hace 4 años y aunque recoge toda la información previa obtenida en esas actuaciones, no tiene nada que ver. "Nuestros objetivos son distintos, no hay prisa, lo que buscamos es obtener la mayor información posible de todo lo que vayamos descubriendo", indica uno de los responsables de la excavación.

Un hallazgo único a nivel internacional

En cuanto a la repercusión del hallazgo de la Judería de Lorca, Martínez destaca su valor como "una de las pocas Juderías encastilladas" del mundo. En este marco es necesario señalar que el término 'encastillada' se refiere a que el barrio judío lorquino se ubicaba en un castillo propiedad del Rey, donde el monarca permitió habitar a los judíos durante el siglo XV tras la aprobación de las leyes que obligaban a esta comunidad a vivir apartada de las demás.

"Además, es una Judería que no se vuelve a ocupar, al contrario que en otros sitios. Su abandono nos ha permitido encontrar elementos originales. A nivel analítico nos está dando muchos indicadores de la forma de vida de sus pobladores, como los métodos de enterramiento o el tratamiento de la carne obtenida de animales. Toda esta información se está exportando a otros proyectos de investigación, ya que no se pueden obtener en más lugares", señala el director del Museo Arqueológico de Lorca. Asimismo, todos los años en el mes de julio se celebra en el municipio lorquino un curso llamado 'Arqueología en Sefarad', donde se exponen los últimos hallazgos producidos en Lorca. Durante el mismo se invita a los mayores expertos en la materia para divulgar sus conocimientos.

Por otro lado, Martínez remarca el valor "incalculable" de la Sinagoga, que no fue convertida en iglesia tras la expulsión, y recuerda además que el Museo Arqueológico de Lorca cuenta con una sala especialmente dedicada a la Judería, donde se exponen los hallazgos más representativos que han aparecido a lo largo de los años. En este sentido, destaca la aparición en la Sinagoga de 2.600 fragmentos de vidrio, con los que se han podido restituir 27 lámparas. "No hay lámparas de Sinagoga del siglo XV en ningún otro lugar, por lo que fue un hallazgo muy relevante", expresa el Doctor en Historia Medieval. De hecho, una de esas lámparas se encuentra en el museo Sefardí de Toledo representando a la Judería de Lorca. Además de las lámparas, el museo cuenta con una extensa colección salida de estas excavaciones en sus fondos, que se irá exponiendo poco a poco.