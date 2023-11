La administración de la Diosa Fortuna de Caravaca sella una primitiva de más de 23,7 millones. La jornada de hoy ha sido un no parar para Ángel Stela propietario de la administración la Diosa Fortuna de Caravaca, que está ubicada en el número 37 de la avenida Juan Carlos I. Unos preguntando si ya se conocía el agraciado, otros comprobando sus boletos y los resignados sellando otros, por si la suerte repite de nuevo aquí. Ángel explica que tras conocer la noticia sintió incredulidad, «no me lo acababa de creer, me lo contó un compañero de Palencia, y después mucha emoción, hasta el punto de saltárseme las lágrimas», en este sentido explicaba que «estamos muy contentos, esta mañana imagínate, ha pasado mucha gente a darnos la enhorabuena y también enhorabuena al afortunado».

Pelotazo de la Lotería Primitiva en Caravaca: un vecino gana 23,7 millones de euros Aunque el premio es muy importante, los loteros siempre apuestan más por la ilusión de la lotería por lo repartido que pueden estar los premios. «A mí me gusta más un premio de la lotería de Navidad o semanal, porque al final se reparte entre mucha gente, aunque no vamos a llegar nunca a estas cantidades, pero en esos casos la alegría está más repartida». Una administración que ha dado bastantes premios a lo largo de su trayectoria. A principios de año, un gordo de 10.000 euros, también el tercer premio de la lotería de Navidad en 2015. En 2018, en el sorteo especial de la Constitución dieron un segundo premio. Además de Bonoloto de 1,5 y 1 millón de euros, además de varios premios de 200.000 y 300.000 euros. Por el momento no ha aparecido el agraciado, que puede que aún no conozca que en su cartera tiene una primitiva de casi 24 millones de euros. La cantidad será que recibirá será de 23.709.638,58 euros al ser el único acertante de España en el sorteo de la Lotería Primitiva de este lunes. Ya que el acertante tiene premio de Categoría Especial (seis números ganadores y el reintegro) además de premio de Primera Categoría (acertante de seis aciertos). La combinación ganadora en el sorteo de la Lotería Primitiva de este lunes está formada por los números 5,12,15,36,41 y 43. Complementario el 33 y reintegro el 3.