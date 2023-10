Alzheimer Lorca programa una nueva sesión en la Ciudad del Sol para continuar con su labor de divulgación e información acerca de esta enfermedad, cada vez más presente en la sociedad. El evento tendrá lugar este miércoles 11 de octubre a partir de las 18:30 horas en el Centro Cultural de la ciudad, y durante el mismo se llevará a cabo la proyección del corto ‘Tengo Alzheimer pero sigo siendo yo’, así como una mesa redonda donde diversos expertos en la materia tratarán el tema desde diversos puntos de vista.

En concreto el corto, promovido por la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias –CEAFA–, es una pieza audiovisual que pretende dar la voz a los enfermos de Alzheimer, especialmente a aquellos que son conscientes de su enfermedad. A través de la visión y las experiencias de cinco personas menores de 65 años diagnosticadas de Alzheimer temprano, se muestra el impacto de la comunicación del diagnóstico en los pacientes, pero también cómo cambia su vida, sus miedos, desafíos y cómo luchan día a día contra la enfermedad.

Tras la proyección del documental, que cuenta con una duración aproximada de una hora, comenzará la mesa redonda donde se abordarán varios temas relacionados con el Alzheimer. Durante la misma intervendrán Ana Belén Salguero, Doctora de Atención Primaria, que hablará sobre la importancia de la atención primaria en el diagnóstico y el cuidado del Alzheimer y otras demencias; Natasha Guevara, Neuróloga, que tratará la evolución de la enfermedad y el abordaje de las alteraciones que la misma provoca en el comportamiento; e Iván Sánchez, abogado, que ilustrará a los presentes sobre los aspectos legales de la enfermedad así como los últimos cambios de legislación relacionados con la misma.

Inés Martínez, presidenta de la Asociación Alzheimer y otras Demencias Lorca, destacó acerca de la actividad programada, que proporcionará información “valiosa” y perspectivas “diversas” sobre el Alzheimer y las demencias, permitiendo a los asistentes hacer preguntas y obtener orientación del los “destacados” expertos que acudirán a la cita.

Una asociación a la espera de más espacio

Debido al cada vez mayor número de personas que precisan atenciones relacionadas con esta enfermedad en el municipio de Lorca, en 2019, el Pleno del Consistorio aprobaba una iniciativa para dotar de un local más grande a la Asociación de Alzhéimer de Lorca. La cesión de un local municipal en el barrio de San Fernando se hacía efectiva el pasado mes de abril, cuando el Ayuntamiento de Lorca traspasó, por un periodo de 2 años, un local municipal de 600 metros cuadrados para la construcción del nuevo centro de día, que tendría una capacidad para 42 plazas, casi el doble que el actual, en el que la lista de espera es de 21 personas por la falta de espacio.

No obstante, a pesar de la cesión llevada a cabo, desde la asociación estiman que serían necesarios 300.000 euros para llevar a cabo el acondicionamiento del local, por lo que en la actualidad no se encuentra en uso. Cuando se cedió el local la entonces concejala de Servicios Sociales, María Dolores Chumillas, declaró que, “después de las elecciones, el Ayuntamiento tenía la intención de asumir casi la totalidad” de la obra, pero de momento no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el lugar.

En este sentido cabe destacar que hace unas semanas, en el Día Internacional del Alzheimer, Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, expresó que en la actualidad se están buscando fórmulas para extender el servicio de la asociación a las diversas pedanías del municipio, y que "en breve" el consistorio espera poder acometer la adecuación de los bajos de San Fernando.