El Espacio Joven de la antigua estación del ferrocarril de Sutullena se ha cerrado ante la “imposibilidad” de mantenerlo abierto por la falta de presupuesto. “El principal motivo es que no hay presupuesto para continuar con esta actividad que quiero recordar se llevaba a cabo las tardes de los viernes, los sábados y domingos. Esto suponía al mes 9.000 euros”, ha afirmado este viernes la edil de Familia, María de las Huertas García Pérez.

La edil ha insistido en que “estamos hablando que el coste era por día, sin contar las tardes de los viernes, de más de 1.100 euros. Además, no se hizo un único contrato, sino uno que abarcaba los meses de marzo y abril, y otro, de mayo y junio”. Cuando llegó a la Alcaldía el Partido Popular “nos encontramos que se había previsto su apertura hasta el mes de junio. En la partida presupuestaria había únicamente 20.000 euros, por lo que se hacía muy difícil continuar manteniendo el servicio”, ha señalado.

García ha informado de que “no solo no había dinero para seguir con esta actividad, sino que, de la inversión para acondicionar el espacio, de más de 51.000 euros, todavía se deben casi 16.000 del mobiliario”. La edil se ha preguntado: “si había dinero, por qué contrataron este servicio solo hasta junio y no hasta finales de año. Si había dinero, por qué no pagaron lo que todavía se debe del mobiliario”.

La edil ha comentado que “quizás nos lleva a pensar que se trataba de una medida ‘electoralista’. Llevada a cabo en tiempo de descuento y que no buscaba beneficiar a los jóvenes, sino solo lograr el propósito de hacerse con la Alcaldía”. Asimismo, ha apuntado que “alguien dijo que se pagaba con dinero del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad. El mismo que excluye a menores que precisan necesidades especiales y cuyos gastos hemos tenido que asumir desde la Concejalía de Familia”.