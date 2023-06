La joven Irene Martínez Canga, de 21 años, es la primera directora de orquesta lorquina. “Ha marcado un antes y un después dentro de los referentes de nuestra Ciudad, tras haberse graduado como directora de Orquesta en el Conservatorio Superior de Murcia y dirigir, entre otros, al Grupo de Metales, a la Banda Municipal de música de Lorca y a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Murcia, además de pertenecer a la Coral Bartolomé Pérez Casas desde 2015”, afirmaba el alcalde, Fulgencio Gil Jódar, quien la recibía en el despacho de protocolo del Ayuntamiento.

Las recibía, a ella y a su madre Cristina Canga, profesora de la Escuela Municipal de Música, en compañía de la edil de Festejos, María de las Huertas García; y el concejal de Cultura, Santiago Parra. “Para nosotros es un placer recibir aquí en el Consistorio a alguien que ha logrado un hito de esta magnitud, y todos los lorquinos debemos sentirnos orgullosos de que Irene Pertenezca a esta ciudad, ya que es la primera mujer lorquina que se gradúa con esta distinción, y con solo 21 años. Se trata de alguien con unas condiciones especiales e innatas para la dirección orquestal, y estos convencido de que pronto la veremos en los grandes auditorios no solo de nuestro país, sino de todo el mundo”, aseguraba Gil Jódar.

La directora de orquesta también ha cursado estudios profesionales de piano y la especialidad de canto en el Conservatorio de Murcia. El alcalde recordaba que “la profesión de director de orquesta es una de las más difíciles del mundo, ya que se requiere un uso muy preciso del oído. Además, se necesita tener grandes dotes comunicativas y de coordinación para que tú ‘equipo’ pueda entender con exactitud las indicaciones de manera precisa en cada momento”.

Y apuntaba que, dentro de la Región de Murcia, Irene puede encontrar a grandes inspiraciones en su campo, como la molinense Virgina Martínez Fernández, directora de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia entre 2012 y 2023, o la aguileña Isabel Rubio, que está dirigiendo a las orquestas españolas más importantes, como la Orquesta Nacional de España o la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, entre otras.

Gil Jódar señalaba que le gustaría verla pronto en ‘acción’ en el Teatro Guerra o el Auditorio Margarita Lozano. La joven se mostraba muy agradecida por la atención mediática que se le está dispensando y manifestaba que pretende seguir formándose. “Mi intención es ser directora de orquesta. Quiero poder dedicarme a ello de forma profesional más a largo plazo”.

A preguntas de La Opinión reconocía que entre sus sueños estaba dirigir la Orquesta Sinfónica de Bilbao o el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Sinfónica de Viena. “Eso sería lo más. Integrar el listado de directores que han dirigido ese concierto de Año Nuevo es la aspiración de cualquiera”. No tiene ninguna manía especial, aunque admitía que siempre dirige con la misma batuta. Y que entre sus sonidos favoritos está “el de la orquesta afinando. Me gusta estar de pie frente a la orquesta cuando está afinando. Es el sonido que más me tranquiliza. Los instantes previos son impresionantes”, concluía.