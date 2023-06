La Playa fluvial de Coy está siendo acondicionada para que este fin de semana pueda abrir sus puertas. Entre las tareas que se están acometiendo está la limpieza exhaustiva para mantener el agua en buen estado, la instalación y reparación de barandas, la renovación de la pintura del área del solárium, el arreglo de sombrillas y la reforma de las barbacoas, así como la adquisición de dos nuevas mesas y sus correspondientes bancos.

La edil de Desarrollo Loca, Rosa María Medina, visitaba el lugar donde se están acometiendo las actuaciones en compañía de técnicos y los dirigentes vecinales de la pedanía. La intención de los trabajos, explicaba, es que “vecinos y visitantes puedan disfrutar de este espacio natural en las mejores condiciones de cara a la temporada de verano que comenzará este sábado”.

En el vaso de la playa se están ejecutando tareas de limpieza después de su vaciado. Se han reparado las vallas de madera que estaban dañadas y las barandas de la escalera que da acceso a la playa. Y se pretende renovar la pintura del área del solárium, además de las sombrillas. “Se van a realizar trabajos de reforma en la zona de las barbacoas, instalándose dos nuevas mesas con sillas para ampliar la zona de picnic”, contaba.

Y hacía una serie de recomendaciones para disfrutar de la Playa fluvial de Coy. “Se trata de un espacio natural único, por lo que pedimos que se cumpla la normativa vigente. No hacer fuego, no tirarse desde el puente de madera, no a los animales de compañía en la zona de baño y tirar las basuras en las papeleras habilitadas para ello”.