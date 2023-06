La mayor preocupación de un ciudadano inglés que reside desde hace años en Mazarrón era quién iba a cuidar de su gato ‘Scar’ cuando él faltara. Poco le importaba su dolencia terminal. La única intranquilidad era que su gato romano, con pelaje suave y corto salpicado por tonos grises, marrón chocolate y cobrizos jaspeado y atigrado, no se quedara solo.

Su compañero de viaje durante los últimos años es un animal cariñoso al que le gustaba pasar las jornadas junto a su dueño. Pero éste quería resolver el que para él era el último problema de su vida, buscar una casa para ‘Scar’ donde no le faltara nunca el cariño.

El hombre se puso en contacto con la Asociación Lorca Animal que a través de un anuncio contaba la preocupación de este inglés y ahí apareció la lorquina de adopción Gloria Martín. “Me quedé impresionada por la actitud de este hombre. Poco le importaba su situación terminal. Lo único que quería es que antes de emprender su último viaje su gato estuviera a buen recaudo. De inmediato me puse en contacto con la organización y me ofrecí para adoptarlo o para ser familia de acogida mientras le buscaban un hogar adaptado a sus necesidades, pero después de tenerlo en casa decidimos que nosotros nos encargaríamos de él, porque es un amor. Se ha convertido no solo en el rey de casa, sino de toda la comunidad de vecinos”, relataba en declaraciones a La Opinión.

Los primeros días estuvieron repletos de anécdotas. “El gato se llama ‘Scar’, pero su dueño anterior, debía pronunciarlo con acento inglés y nosotros por más que lo llamábamos no atendía a nuestros reclamos”, ríe divertida. Poco a poco se ha ido adaptando, aunque ha sido un trabajo laborioso. “Hemos estado muy centrados en él, porque estaba muy triste. Paseaba de un lado a otro como si no estuviera cómodo, buscando… probablemente a su dueño, porque han pasado más de una década juntos”, explicaba Martín.

Y Gloria se mostraba feliz porque había conseguido que durmiera la siesta con ella. “Estaba descansando y me he dado cuenta que estaba al lado durmiendo plácidamente. Me he sentido feliz, porque parece que nos va tomando cariño y está cómodo con nosotros”. ‘Scar’ es un gato grande, muy grande. “Está un poquito gordo. Bueno, está un poco Garfield, porque le gustan las albóndigas en salsa que devoraba con su anterior dueño. De hecho, nos mandó una nota escrita en inglés donde nos advertía esto. Pero le hemos comenzado a dar pienso y parece que le gusta más y probablemente le vendrá mejor para su dieta”.

La lorquina no quiere que la llegada a Lorca de ‘Scar’ sea el adiós definitivo a una amistad de más de diez años de este gato y su dueño inglés. “Me voy a poner en contacto con la asociación para que a su vez lo hagan con el dueño de ‘Scar’. Si nos lo permiten quiero llevarlo algún día a Mazarrón para que puedan disfrutar de un rato juntos. Sé que le va hacer mucho bien a ambos. Este hombre vino a España a vivir su jubilación. Está solo y disfrutar de cuando en cuando de su gato seguro que le hace muy feliz”, contaba.

El gato romano, también llamado gato común europeo o doméstico, es una de las razas más comunes en Europa y de las más inteligentes. Son desconfiados y algo tímidos, pero con sus dueños suelen ser muy cariñosos. Son fáciles de cuidar y se adaptan con facilidad a sitios y ambientes nuevos, por lo que son ideales para vivir en familia. “Tengo que reconocer que ha sido un poco difíciles los primeros días. Supongo que por la relación tan especial que tenían ‘Scar’ y su dueño, pero ahora se deja mimar. Se ha convertido en el rey de la casa. Mis hijos, Gloria y Pablo, cuando vienen saludan primero a ‘Scar’ y luego a su madre”, cuenta divertida.

Gloria Martín es una mujer solidaria donde las haya y pendiente de todos. Hace casi un año fue también protagonista de esta misma sección al convertirse junto a un puñado de activistas en familia de acogida de polluelos de vencejos que el calor echaba de sus nidos. En un intento por evitar la desaparición de esta ave en peligro de extinción los cuidaban en sus casas hasta que pudieran emprender el vuelo. Durante el tiempo en que son acogidos tienen que alimentarlos cuatro o cinco veces al día a base de tenebrios o gusanos de la harina y de pequeños grillos. Entonces, pedían ayuda municipal para financiar el alto coste de la alimentación.