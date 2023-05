Una, dos, tres y hasta cuatro carpas de partidos políticos se ‘plantaban’ este jueves en la entrada del tradicional mercado de Lorca, en el Recinto Ferial del Huerto de la Rueda. Contar los políticos que se daban cita se hacía harto difícil porque probablemente el ‘Mercado de los jueves’ se convertía en este día en el espacio de la ciudad con mayor número por metro cuadrado.

Algún candidato aprovechaba para hacer la compra mientras otros pedían el voto a comerciantes y clientes

Los menos madrugadores eran los de Ciudadanos que a mediodía aún estaban en labores de montaje, pero eso sí, habían logrado para su carpa una situación estratégica a pie de calle, con visibilidad desde el Auditorio Margarita Lozano y a un paso de la fuente de Santa Quiteria. Poco después, aparecían su líder, Francisco Morales, y los primeros integrantes de su candidatura, Iván López, Juan Francisco Romera, Miriam Porlán y Manoli Reverte.

Repartían medio millar de ‘pay pay’ que los lorquinos usaban de inmediato, ya que las temperaturas cambiantes invitaban a ello. Aún se percibía el olor a pintura quizás porque acababan de salir de la imprenta, como reconocía el jefe de prensa de Ciudadanos, que apuntaba que habían triunfado. “Nos los quitaban de las manos”.

Junto a ellos, Vox, cuyos integrantes de la candidatura municipal y regional, protagonizaban una curiosa anécdota al solicitar al secretario general de las Juventudes Socialistas y número 13 en la candidatura a la Alcaldía, José Ignacio Pérez, que les hiciera una fotografía, lo que deja entrever el ‘buen rollo’ existentes entre los integrantes de unas y otras formaciones políticas. Carmen Menduiña y José Martínez pedían el voto mientras explicaban su programa.

La carpa de los socialistas aparecía con una ‘buena entrada’ como se dice en el argot taurino. Estaban el concejal de Urbanismo, José Luis Ruiz Guillén; la de Servicios Sociales, María Dolores Chumillas; el de Parques y Jardines, Antonio Navarro; la de Deportes, Irene Jódar; y el de Sanidad, José Ángel Ponce. Este era el relevo de mediodía, tras haber hecho frente a sus respectivas agendas.

Los políticos veteranos se entremezclaban con los que aspiran a serlo. Poco duraban bajo la carpa Ruiz Guillén, Ponce y Chumillas, que, en compañía de Miguel Ángel Clemente, nuevo en esto derroteros, se lanzaban a la búsqueda del voto. A cada paso les paraban lorquinos que les animaban, pero también muchos otros que aprovechaban para pedirles las papeletas que deberán introducir en las urnas el próximo 28 de mayo. “A mí no me des papeletas que tú ya sabes que os voy a votar”, le decía una mujer a Ruiz Guillén mientras le estampaba dos sonoros besos.

Con paso lento lograban llegar a la zona donde se encuentran los puestos de frutas y verduras y el edil de Urbanismo aprovechaba para hacer la compra. “Es que no lo puedo remediar me vuelvo loco con la fruta. Me llevaba el puesto entero”. Y compraba cerezas, albaricoques, plátanos y fresas. Mientras, charlaba con el dueño del puesto de frutas y verduras El Colorín.

Cargado de bolsas también aparecía el líder de los populares, Fulgencio Gil Jódar, mientras hacía de cuando en cuando altos para besar a diestro y siniestro, acariciar mejillas de los más pequeños y dejarse querer por más de una votante que lograba ruborizarlo. “¡Pero que bonico y gracioso eres!”, le decía una mujer que se llevaba como premio uno de los abanicos de los populares que este jueves eran precisos por momentos.

En la carpa del PP María del Carmen Ruiz Jódar, candidata en la lista regional por Lorca, disfrutaba hablando con unos y con otros. “Aquí es donde de verdad puedes hacer el programa electoral. El uno te cuenta lo que le falta a su pedanía y el otro lo que le gustaría para su barrio. La gente es muy cariñosa y te dan muchos ánimos”, relataba. Muy cerca, el edil Juan Miguel Bayonas, que llevaba la logística como nadie. Viaje va y viaje viene a la furgoneta de donde salían mochilas en blanco y azul, abanicos, lápices y globos. “No nos quedan azules. Se han agotado. Solo hay blancos”, decía, mientras una mujer dudaba de si coger el que le ofrecía o no, por aquello de que no comulgaba con ese color.

Vox, Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular colocaban carpas en la entrada principal

El buen lugar de la carpa lo lograban gracias al madrugón del edil popular Ángel Meca y del integrante de la lista Paco Peñas. Las furgonetas con el ‘merchandising’ las cargaban al filo de la madrugada los ediles Antonio David Sánchez y Juan Miguel Bayonas. Poco después del mediodía les tocaba turno en la carpa a las ediles María de las Huertas García, Rosa María Medina y Maite Martínez. Se sumaban las futuribles, Belén Díaz Arcas y María Hernández.

Abanicos, mochilas, lápices, bolígrafos, abridores de latas, bolsas de tela, globos… eran algunos de los regalos que recibían los lorquinos que acudían a los distintos stands de los partidos. El de Vox, con grandes fotografías de sus líderes local y regional, María del Carmen Menduiña y José Ángel Antelo, respectivamente. Al frente de la carpa este jueves, sobre todo, los más jóvenes que daban cumplida información sobre su programa electoral.