Los cerca de 60 equinos que participan en el Festejo de Los Caballos del Vino en Caravaca pasaban el control veterinario previo. Se cumple así el protocolo de bienestar animal de la Federación Ecuestre Internacional. Según explico la veterinaria jefe que coordina el dispositivo, Carla Aguirre, «se revisan que estén en perfecto estado de salud, que no estén excesivamente estresados, así como su cardiaca y que el libro sea correcto, que estén vacunados y sobre todo que no haya ningún de cojera para no poner en riesgo, el día de la carrera, su bienestar ni el de los caballistas».

«Es fundamental que el nivel del caballo a la hora de participar en el festejo sea óptimo» Javier Gallego - Presidente del Bando de los Caballos del Vino En este sentido, el presidente del Bando de los Caballos del Vino, Javier Gallego, ha puesto de manifiesto la importancia del bienestar animal para el festejo, «es fundamental que el nivel del caballo a la hora de participar en el festejo sea óptimo», en este sentido destacó que «para que todos los protocolos se cumplan, tenemos un grupo de veterinarios que vienen trabajando desde hace muchos años en el bando». Por último, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, agradeció tanto al bando como al equipo veterinario el trabajo que llevan realizando desde hace tantos años en pro del bienestar animal de los caballos que participan en el festejo. «la labor que han realizado ha sido muy importante a la hora de aportar los datos fiables sobre el bienestar animal en nuestras fiestas para el expediente de la Unesco». Además de estas revisiones, se instalará los días 1 y 2 de mayo un hospital veterinario en el municipio. 187