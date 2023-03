Después de casi tres años sin que la localidad dispusiera de servicio urbano, el próximo 3 de abril se volverá a prestar este servicio que durante el periodo anteriormente mencionado estuvo sin realizarse debido a que ninguna empresa había optado al mismo.

En este sentido, Pascual Lucas, alcalde de Cieza, afirma que “si bien el servicio de transporte urbano no es una competencia obligatoria en nuestra ciudad, al no tener 50.000 habitantes, ha sido un compromiso y empeño de este gobierno el tener un servicio de buena calidad. El contexto vivido en los últimos años no ha ayudado a la puesta en marcha del servicio, fundamentalmente por las variaciones de precios de energía, lo que ha provocado que la concesión de transporte se haya tenido que licitar en dos ocasiones, pero tras un largo y complejo proceso el servicio de autobús urbano ya es una realidad.

Asimismo, por primera vez, el autobús prestará servicio en el casco antiguo y se recupera el servicio en Ascoy, que dejó de existir hace muchos años. Además, también por primera vez, el autobús que prestará el servicio será accesible para personas con movilidad reducida. El servicio comenzará a prestarse el día 3 de abril y el contrato que se ha suscrito tiene un plazo de diez años prorrogables por otros cinco.

Finalmente, desde el Gobierno municipal, se agradece a la empresa adjudicataria “el compromiso y esfuerzo que viene demostrando poniendo a disposición de la ciudadanía un autobús de última generación”.