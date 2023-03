Se trata del sexto año que la Asociación Salud Mental Noroeste (AFEMNOR), en colaboración en el Consistorio caravaqueño, organiza esta actividad en la que el arte se convierte en terapia y vehículo de integración social. El alcalde, José Francisco García, y la vicepresidenta de la Federación Salud Mental Región de Murcia, Delia Tophan, han sido los encargados de abrir el festival en el Teatro Thuillier y dar la bienvenida a los participantes. Tophan ha puesto de manifiesto que «la salud mental está bastante deteriorada, centrando el foco en los jóvenes», en este sentido destacó sobre Afemnor destacó que «la asociación solo y exclusivamente trabaja con un dinero que ellos tienen y detrás hay infinidad de problemas, como los traslados a la Arrixaca, donde muchas veces llegas y no tiene sitio, no hay habitación disponible». También destacó que en centro de día de Cehegín hay 35 personas en lista de espera, así como la carencia de psiquiatras en el Centro de Salud Mental de Caravaca. «tenemos 8 profesionales, de los cuales 4 están de baja y no se han cubierto las plazas», explicó.

José Francisco García ha tenido palabras de agradecimiento para “todo el movimiento asociativo de la Región, que -formado por cientos de profesionales, voluntarios y familiares- desempeñan una función esencial para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”. Asimismo, ha señalado que “este festival, basado en el teatro, la música o la expresión corporal, es la mejor muestra del gran trabajo que se desarrolla en cada uno de los centros”.