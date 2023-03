Movida "por el gran amor que siente por su tierra y sus gentes", la presidenta del PP de Archena y actual alcaldesa, Patricia Fernández, presentó su candidatura oficial al Ayuntamiento local en un evento celebrado, este viernes, en el Teatro Villa de Archena, que se quedó pequeño para albergar a vecinos, simpatizantes, representantes de la sociedad murciana, candidatos y simpatizantes del PP llegados desde numerosos municipios que quisieron arroparla y apoyarla y donde exhibió el músculo político que tiene; entre ellos, el candidato ‘popular’ a la alcaldía de Murcia, José Ballesta.

Tras la proyección de un vídeo que hizo un recorrido de su gestión en esta última legislatura, fue recibida entre miles de aplausos por un público, entregado, que enarbolaba banderas del PP y aplaudía a la candidata momentos antes de que subiera al escenario y certificar su compromiso con Archena para alcanzar la que sería su cuarta mayoría absoluta y la octava, consecutiva, en el municipio.

Así, anunció su deseo de “volver a capitanear este barco junto a todos los archeneros y archeneras; estoy dispuesta a dar todas las batallas por Archena con más ilusión y compromiso que nunca, y hacerlo de vuestra mano”.

Fernández, que estuvo, también, acompañada del consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, en representación del PP regional, aseguró que trabaja desde 2011 “con el único objetivo de que le vaya bien a los 20.000 archeneros, sólo así me sentiré satisfecha. Mientras, queda trabajo por hacer y en eso pondré todo mi esfuerzo si vuelvo a ser la alcaldesa de todos vosotros el próximo 28 de mayo”.

“Hemos demostrado en esta maravillosa ciudad que el PP local es referente regional en gestión y en el trabajo bien hecho”, remarcó Patricia Fernández quien defendió que “los datos nos avalan”. En este punto, se dirigió a los vecinos a los que dijo “juntos somos imbatibles, por eso confió en que obtendré, de nuevo, vuestro respaldo mayoritario para hacer una Archena más libre y con más oportunidades”.

“Me presento con los deberes hechos, la cabeza bien alta y las manos repletas de honestidad”

La presidenta y candidata de los ‘populares’ archeneros hizo una similitud de las elecciones con las olimpiadas “se celebran cada 4 años, pero para conseguir medalla olímpica se necesita entrenar todos los días, y en Archena lo tenemos claro, hemos trabajado bien, hemos entrenado duro y a diario para llegar hasta aquí”.

Compromiso ha definido es “una obligación que se ha contraído a una palabra dada” por eso el lema de mi campaña es ‘Compromiso’; “compromiso que he contraído con todos vosotros, con mi gente, con mi ciudad a los que no fallaré, nunca, porque me presento con los deberes hechos, la cabeza bien alta y las manos repletas de honestidad”.

Fernández ha mostrado su confianza en Archena, “somos una gran ciudad, la mejor que pudimos soñar, siempre he sentido vuestro empuje y aliento y como no, lo más importante, vuestro cariño, por eso os siento a mi lado”.

“Salgo para seguir ofreciendo certeza y estabilidad; dos conceptos muy importantes para avanzar, seguiré dando lo mejor de mí, estoy suficientemente preparada, los archeneros me han otorgado su confianza mayoritaria en las tres últimas elecciones y espero que volveréis a hacerlo convencidos de que no los voy a defraudar porque vuestra confianza, para mí, es esencial, es lo primero”, manifestó Patricia Fernández.

Asimismo, se refirió al PP de Archena, “donde cabe todo aquel que crea en un proyecto ganador, honrado y de futuro, abierto a todos, un PP sano, cercano y sólido que sale a ganar y a revalidar la cuarta mayoría absoluta”.

Igualmente, defendió la premisa política que abandera “desde el minuto uno” que tomó posesión como alcaldesa en 2011 “a la política se viene a servir y no a servirse”, concluyó.

Trayectoria política

En 1996, con 16 años, ingresa en Nuevas Generaciones y en enero de 2003 cuando a punto de finalizar sus estudios y tras la propuesta del entonces alcalde local, Manuel Marcos Sánchez, le propone ocupar un puesto preferente en la lista de concejales. En mayo de ese año y con 23 años, fue elegida concejal del Ayuntamiento de Archena.

El 5 de diciembre fue elegida presidenta local de Nuevas Generaciones.

En marzo de 2007 Patricia Fernández ocupa el número 2 en la candidatura a las elecciones municipales de Archena donde el PP consigue su cuarta mayoría absoluta. Toma posesión como primera teniente de alcalde del Consistorio archenero.

Debido a su trayectoria y proyección política la dirección regional del PP la incluye en el Comité Ejecutivo Regional. En 2010 el alcalde comunica a la dirección regional del partido su intención de no volver a presentarse y propone a Patricia Fernández como candidata.

En los comicios municipales y autonómicos, celebrados el 22 de mayo de 2011 Patricia Fernández gana su primera mayoría absoluta, la quinta para el PP local y se proclama alcaldesa de Archena con 31 años lo que la corona como la primera regidora mujer de esta ciudad.

El 28 de marzo de 2014 es elegida presidenta local del Partido Popular de Archena, cargo que ostenta en la actualidad.

En el Partido Popular de la Región de Murcia ha ocupado diversos cargos orgánicos entre ellos, la vicesecretaría de Comunicación en 2015 y forma parte del Comité Ejecutivo.