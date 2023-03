La contratación del proyecto técnico para montar las vías entre Lorca-San Diego y Murcia retrasa hasta 2030 la recuperación del servicio de trenes. Estas afirmaciones las hacía este martes el concejal del Partido Popular Ángel Meca que señalaba que “se trata de un ejemplo más de la pésima gestión que se está realizando para la construcción del Corredor Mediterráneo, la llegada del Ave y el regreso del tren a Lorca”. El compromiso del PSOE, insistía, fue que los trenes “estarían de nuevo en el municipio en 2023, pero la verdad es que los lorquinos no los recuperarán hasta dentro de siete años”.

El alcalde, Diego José Mateos, les invitaba a salir de la Corredera y del Óvalo, “que se vayan a Tercia, que anden un poco, que trabajen, y que vean como van las obras del Ave en la confluencia con el camino de Villaespesa. El viaducto, de más de dos kilómetros, está ya en marcha. Pero también en la zona de Torrecilla se están retirando las vías y se está trabajando en la plataforma del Ave hacia Pulpí”.

Aseguraba que “parece que lo que desean es que no se haga. Lo cual me dice por qué en doce años de gobierno no hicieron nada. Cero kilómetros, cero metros de Ave. Yo confío en la planificación de Adif. Confío porque estamos viendo físicamente los trabajos del Ave a su paso por Tercia o por la zona de Torrecilla y Almendricos”.

Insistía en que “no se puede seguir mintiendo. Creo recordar que dijeron que, a partir de este 1 de enero, y estamos ya a marzo, no iban a poder pasar coches por la avenida de Juan Carlos I. Mintieron. Están pasando vehículos. Mintieron cuando dijeron que no se iban a empezar las demoliciones para la realización del Centro de Salud de San Cristóbal. Ya se han tirado varias casas y se sigue trabajando, aunque claro, no sabían bien la ubicación".

Y añadía que "están en el cuanto peor, mejor. Parece que no quieren que llegue el Ave a Lorca, o quieren negar la realidad y es, que se están realizando las obras. Yo les invito y si no saben llegar les facilitamos la ubicación, para que vean cómo se está trabajando en las obras del Ave. Que les fastidia que sea el Partido Socialista tanto en España como Lorca el que haya traído el Ave, yo entiendo que le fastidie. Pero un partido que aspira, aunque no lo va a lograr, a ser partido de Gobierno tiene que alegrarse cuando las inversiones en infraestructuras que van a ser para 150 años están a las puertas de Lorca”.

En la pedanía de Tercia el viaducto avanza por momentos. Estos días se trabaja en la instalación de los voladizos del puente que posibilitará que el Ave y el Cercanías salven los campos de cultivo, caminos y carreteras a catorce metros de altura. Una legión de operarios trabaja en la zona donde se producirá el descenso del viaducto a ras de suelo. En el amplio tramo desde Tercia hasta las inmediaciones con la estación de San Diego la maquinaria pesada entrando y saliendo es una constante.

Y Adif anunciaba hace solo unos días que en breve se iniciará la construcción de la nueva estación de San Diego que sustituirá al viejo apeadero. El traslado, en torno a unos 300 metros, es necesario para la construcción de la rampa de descenso para salvar el profundo cauce del río Guadalentín.