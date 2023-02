La Ciudad acogerá del 6 al 14 de marzo el Congreso Internacional ‘Bartolomé Pérez Casas: lorquino ilustre, director y compositor. Un himno para un país’, organizado por la Concejalía de Turismo. Antonio Manzanera López, presidente, y Juan Antonio Fernández Rubio, coordinador, están al frente de este homenaje con la pretensión de dar a conocer la biografía y obra de este director y compositor de la primera mitad del siglo XX.

Las actividades del evento se desarrollarán en el Auditorio Margarita Lozano, la Casa del Artesano, el Porche de San Ginés y el Teatro Guerra. Todas ellas, configuran un programa muy diverso: comunicaciones, ponencias de expertos españoles, como María Dolores Cuadrado Caparrós de la Universidad de Salamanca, y extranjeros, como Pedro Francisco Rubio Olivares de la University of California in Riverside, Yarineidis Llinse Kessell del Departamento de desarrollo Artístico del Instituto Cubano de la Música y Antonio Martínez Arboleda de la University of Leeds de Inglaterra.

Como complemento a las disertaciones sobre su vida y obra, se ha proyectado: una exposición; una ruta histórica orientada a los centros educativos de Primaria y Secundaria; la proyección del documental ‘Bartolomé Pérez Casas. Lorquino ilustre y genio de la música española del siglo XX’, dirigido por Bernardo Hernández Conejero; varios conciertos a cargo del Cuarteto Saravasti, la Orquesta sinfónica ADDA de Alicante, así como por otros músicos, y la presentación del libro ‘Bartolomé Pérez Casas. Lorquino ilustre, director de orquesta y compositor’, de Antonio Manzanera López, que correrá a cargo del investigador Juan Antonio Fernández Rubio.

En estas sesiones, se descubrirá a un lorquino amante de la su producción musical, como creador y maestro-director, cuya bandera hondeó hacia el apoyo de jóvenes compositores: Halfter, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Joaquín Rodrigo, Joaquín Turina… y que mostró al público español las novedosas tendencias musicales procedentes de Europa, a través de los maestros franceses, Ravel y Debussy, así como de los rusos Borodín y Stravinsky. En este Congreso se aportarán diferentes puntos de vista acerca de sus composiciones más destacables y los aspectos más relevantes de su existencia: sus cargos académicos, su creatividad, sus logros y su actividad en las orquestas Filarmónica de Madrid, Nacional de Conciertos y Nacional de España.