Una serie ‘casera’ para romper los tabús y prejuicios. Los vecinos del barrio San José Obrero de Alcantarilla han decidido embarcarse en el mundo ‘cinematográfico’ y grabar una ‘webserie’ en la que cuentan cómo es el día a día de esta zona, calificada en muchas ocasiones como «la ciudad sin ley».

‘Yo soy historias de barrio’ nace para mostrar la verdadera «esencia» de San José Obrero, un barrio humilde de gente trabajadora y de distintas etnias que en las últimas décadas había quedado marginado y alejado del centro de Alcantarilla.

Así, han grabado lo que podría considerarse una ‘primera temporada’ de seis capítulos con 15 minutos de duración y que todas las semanas se subirán al perfil de Instagram @historiasdebarrio_.

Para el coordinador del proyecto, Jesús Campos, esta actividad «ayuda a sacar el barrio hacia fuera, romper estereotipos y mostrar verdad», ya que «es un proceso de empoderamiento que están teniendo las personas que nunca hubiesen podido acceder al barrio. Realmente San José Obrero no es una ciudad sin ley», defiende.

El proyecto está financiado por el Programa Operativo Regional del Fondo Social Europeo y finaliza este 2022 con el balance elaborado por el Grupo de Acción Local, compuesto por el Ayuntamiento, la Comunidad y las entidades colaboradoras. Al acto también asistieron autoridades como la directora general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, María Dolores Jiménez; así como concejala de de Bienestar Social, Familia y Mujer en el Ayuntamiento de Alcantarilla, María Ignacia Domingo. Ambas quisieron agradecer el trabajo realizado por los miembros del proyecto: "Cada dinero invertido desde la Comunidad, unos 400.000 euros, han merecido la pena durante estos años", remarcaba Jiménez.

En los dos primeros capítulos, estrenados este miércoles por la tarde ante los vecinos en una premiere celebrada en el centro cultural Infanta Elena, participan Noelia García, Esther Fernández, Miguel Lucas, Ascensión Santiago y Consuelo Serna. Los tres primeros son jóvenes que han conseguido trabajo en el propio barrio como barrenderos a través de un curso de formación.

"Vivir y trabajar aquí es un privilegio"

«Tener la oportunidad de quedarme a vivir y trabajar aquí es un privilegio, sin tener que desplazarme», dice Miguel ante la cámara. Las dos mujeres también afirman que en San José Obrero es una zona en la que se puede «estar, convivir y donde te puedes llevar bien con la gente, que no pasa absolutamente nada». No obstante, remarcan que en muchas ocasiones, a la hora de buscar trabajo o adquirir una vivienda, el hecho de decir que son de ese barrio no les ha ayudado.

Ascensión y Consuelo, protagonistas del segundo capítulo, son dos jubiladas que llevan toda la vida en el barrio. Ambas sostienen que nunca han tenido problemas con otros vecinos. «Aquí no hay gente rica, somos todos obreros». Llevan ser del barrio con orgullo: «Donde quiera que voy digo que soy de aquí, yo no lo niego». Ambas realizan distintas actividades para personas mayores, como gimnasia de mantenimiento y otras actividades sociales, físicas y deportivas gracias al proyecto Civis.

La iniciativa forma parte del proyecto de participación ciudadana ‘Historias de barrio’, que desarrolla el Ayuntamiento de Alcantarilla desde 2019, con la colaboración con entidades del tercer sector y asociaciones, como Cáritas, Copedeco, Asociación Puente, el centro de salud Alcantarilla-Sangonera, el CEIP San José Obrero, Asedi, la Fundación Secretariado Gitano y Obra Social Marista (Fundación Marcelino Champagnat).

También el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, ha destacado el “balance positivo de estos años de trabajo, que no se ha visto suspendido ni en las fases más duras de la pandemia, y que es un proyecto que abraza al barrio, en los que los propios vecinos son quienes marcan la dirección y el futuro de su barrio”.