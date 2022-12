La sección sindical de la Confederación General de Trabajadores del Transporte Sanitario de la Región de Murcia ha iniciado en el Área III de Salud una recogida de firmas para exigir mejoras en el servicio. Su representante, Borja Barón García, aseguraba en declaraciones a La Opinión que las Anas, Ambulancias No Asistenciales, están compuestas por un solo conductor. “Son ambulancias no asistenciales, vehículos destinados al traslado de pacientes que lo precisen por indicación médica, cuyo estado no haga prever la necesidad de asistencia sanitaria en ruta”.

Sin embargo, en la actualidad, “y de un tiempo a esta parte, se les manda a prestar servicios que deberían realizar las ambulancias asistenciales, ya sean las UME, Unidad Móvil de Emergencias; Suap y Pat, Servicio Urgentes Atención Primaria; y SVAE, Soporte Vital Avanzado de Enfermería”, explicaba Barón García. Se les otorgan, insistía, servicios como el de inconsciencia en vía pública “sin saber los motivos que la han provocado, accidentes de tráfico, partos en curso, pacientes psiquiátricos… Todos ellos, requieren de valoración de estado, control y mantenimiento de funciones vitales. Y se prevea la necesidad de asistencia sanitaria durante el trayecto”. Y reiteraba en puntualizar que “las Anas tienen solo un conductor”. El Servicio Murciano de Salud, argumentaba, no debe permitir “por el gran riesgo que ello conlleva que las Anas realicen estas tareas, ya que en la mayoría de los casos el tiempo de respuesta es vital, y con una sola persona es imposible atender la conducción y asistir a la vez durante el trayecto”. Como mínimo “deberían componerlas dos técnicos, aunque para ello están contempladas las Ume, que lleva dos conductores técnicos de Emergencia sanitaria, médico y enfermero, las Suap o Pat y las Svae. Estos sí que pueden hacer una valoración y actuar con prontitud”, concluía.