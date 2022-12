El Auditorio Margarita Lozano acogerá este domingo el concierto solidario ‘Calle del Aire’, en el que participarán Estrella, Soleá y Kiki, los hermanos Morente. La recaudación, con un coste de cinco euros la entrada y la existencia de fila cero, será para los bancos de alimentos de Cáritas y Cruz Roja de Lorca, como afirmaba el alcalde Diego José Mateos, que presentaba la iniciativa junto a integrantes de las dos oenegés.

El concierto pretende ayudar a llenar las despensas de Cáritas y Cruz Roja a las que en estos días en que se lleva a cabo la tradicional campaña de recogida de alimentos ha llegado menos de lo habitual. “Está siendo una campaña floja”, aseguraba Eva Terrer, portavoz de Cáritas, quien recordaba que tras la pandemia se ha incrementado el número de familias que precisan ayuda cada semana. “En el economato la media es de entre 50 y 60 familias a la semana y en el supermercado unos 25 o 30 al día”.

En cuanto al perfil de los que precisan ayuda era clara. “Mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Son personas que se han quedado en el paro y que tienen hijos estudiando. Familias estructuradas no solo vulnerables”. La forma de ayudarles, indicaba, es en ocasiones muy difícil. “Su situación no la conocen, en ocasiones, ni su propia familia. Se niegan a recibir ayuda. Son incapaces de acudir a Cáritas y mucho menos que alguien acuda a su casa. Se les hace llegar lo que necesitan con mucha discreción para que no se sientan ofendidos”.

El voluntario de Cruz Roja, Agustín Ponce, apuntaba que el goteo es incesante. “Ha crecido considerablemente el número de personas que necesitan ayuda. Afecta a todos por igual. Intentamos hacerles llegar la ayuda con mucho tiento para evitar la vergüenza que sienten por encontrarse en esa situación”.

En cuanto al ropero la responsable de Cáritas hacía un llamamiento urgente. “Necesitamos ropa de abrigo para niños de entre 6 a 11 años. Tenemos mucha necesidad de conseguir ropa de abrigo para niños en estos momentos”.

Mateos recordaba que el espectáculo de raíces flamencas recreará el calor del hogar en Navidad con un variado repertorio navideño en el que no faltarán los villancicos más célebres que forman parte del patrimonio sentimental de todos nosotros, pero también otras músicas, otros ritmos y otros estilos.

La recaudación íntegra de la venta de entradas, de cinco euros, irá destinada a los bancos de alimentos de Cruz Roja y Cáritas. “Y ayudar, así, a quienes más lo necesitan también durante estas fechas tan señaladas. También vamos a habilitar una fila cero para que todas las personas que quieran hacer su donación y no puedan asistir al evento, puedan participar en esta iniciativa”, explicaba Mateos.

La venta anticipada de las entradas para acudir a este espectáculo está ya disponible en las taquillas del Teatro Guerra, en la plataforma online ‘bacantix.com’ y en la taquilla del Auditorio Margarita Lozano, el mismo día de la función, dos horas antes del comienzo.