El Consejo Nacional del Agua sometía este martes a informe los Planes Hidrológicos del tercer ciclo y los Planes de Gestión del Riesgo de inundación de segundo ciclo, dos herramientas clave para la gestión del agua en España. Este procedimiento constituye el paso previo a la presentación de estos documentos en el Consejo de Estado y, finalmente, ante el Consejo de Ministros para su aprobación definitiva antes de final de año. Ambos planes, que estarán vigentes durante los próximos seis años, cuentan con una inversión prevista de 22.926 millones de euros para ejecutar las más de 7.000 medidas previstas, entre las que se encuentra llevar a cabo una subida total y progresiva de los caudales ecológicos del Tajo.

El alcalde, Diego José Mateos, anunciaba este miércoles que “vamos a luchar con los medios jurídicos que se estimen convenientes para seguir defendiendo el Trasvase Tajo-Segura”. Y añadía que “es un error que se ponga en duda el trasvase. Nosotros ya presentamos alegaciones formales como Ayuntamiento a los Planes de Cuenca del Tajo y del Segura, como alcalde me he manifestado en numerosas ocasiones acerca de la importancia del Trasvase Tajo-Segura no solo para nuestro municipio, sino para toda la Comarca y la Región de Murcia”.

Apuntaba que “si entendiéramos que no se han atendido nuestras alegaciones al Plan de Cuenca y también si entendemos que se produce un perjuicio para los lorquinos, en este caso de los regantes, del sector primario”.

Insistía en que “estaremos muy pendientes de la última tramitación, ya que se tiene que elevar al Consejo de Ministros. Vamos a ver si se confirma o no, y si creemos que se perjudican los intereses de los lorquinos con este error de concepto, que y aparecía que había un acuerdo previo que podría valernos a todos”.

Anunciaba que van a luchar en dos vías, “por un lado, la vía judicial que se pudiera abrir, el Contencioso Administrativo que pueda abrirse, lo que se evaluará por parte de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, y por supuesto, si hay algún otro tipo de actuación de carácter social o movilizaciones o demás, como alcalde siempre estaré del lado de los lorquinos reivindicando lo que entendemos justo, gobierne quien gobierne en Madrid”.

Por último, destacaba que “vamos a luchar en este conflicto que es claramente un conflicto territorial, que no ideológico, de lucha entre Castilla La Mancha y Murcia, para lo que tenemos que seguir estando en la misma senda cuando lo que se demandan son cuestiones razonables, como es el mantenimiento del trasvase, vinculado, como no puede ser de otra manera, a la situación del Tajo, pero sin poner fecha de caducidad”.