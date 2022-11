Fina Alacid, vecina de Águilas, es la ganadora de la Compra-Reloj 2022. Su papeleta ha sido extraída en el sorteo celebrado esta tarde ante el notario José Miguel Orenes, por el niño Gonzalo Tortosa García, de cinco años, entre las más de 120.000, procedentes de más de 700 comercios de la ciudad de Murcia y otras 26 localidades, que han participado en esta popular iniciativa.

La afortunada, cocinera de profesión, encontró la suerte en “Pepe García”, tradicional zapatería de mujer y caballero, al adquirir unos zapatos y bolso “de los que me encapriché a inicio de temporada”. Mañana iniciará allí su compra, afrontando el reto de realizar compras por valor de 6.000 euros durante el horario comercial (10.00-13.30 horas), con la posibilidad de perder el importe que no logre gastar en el tiempo establecido. Las compras no deben superar los 300 euros por comercio, siempre en aquellos que han participado en esta acción de promoción del comercio regional.

La corporación empresarial organiza esta acción de promoción comercial, por decimonoveno año consecutivo, en el marco del Programa de Comercio Minorista 2022, que cuenta con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.