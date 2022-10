Cuarenta años después, “lo que era un proyecto es más que una realidad, y las inversiones en Saprelorca suman cerca de 40 millones de euros y se materializan en una superficie total de 1,8 millones de metros cuadrados, con un grado de ocupación del 84 por ciento donde ejercen su actividad cerca de 200 empresas que dan empleo a unos 4.700 trabajadores”, afirmaba el alcalde, Diego José Mateos.

En el desarrollo del Polígono Industrial de Saprelorca, destacaba, tenía un papel fundamente Manuel Jódar Martínez, y en reconocimiento a su “trabajo, su inquietud y su esfuerzo en el desarrollo económico e industrial de la ciudad y su comarca, el Ayuntamiento de Lorca en Pleno, adoptaba el acuerdo de denominar la calle que da acceso a las oficinas de Saprelorca como ‘calle Manuel Jódar Martínez’ coincidiendo con el 40 aniversario de la constitución de la Sociedad”, reseñaba Mateos.

Y coincidiendo con la fecha se inauguraban las obras de urbanización del Sector 1.A21 Norte, desarrollado en varias fases, conforme al proyecto aprobado definitivamente por el Ayuntamiento, con una inversión en urbanización de 6,9 millones de euros y una superficie total de 254.632 metros cuadrados.

“El éxito fue ser una zona de paso entre el Levante y Andalucía”

Manuel Jódar Martínez, el primer gerente de Saprelorca, era homenajeado este martes dando su nombre a una calle del polígono. En declaraciones a La Opinión recordaba aquellos días en que se proyectaba la zona industrial. “La primera finca que compramos tenía 750.000 metros. Pero ya hicimos opciones de compra para todo lo que la rodeaba, porque sí creíamos firmemente en que la agricultura y la ganadería iba a tener un proceso de tecnificación que iban a necesitar industrias auxiliares”. Llegaron industrias “foráneas”, pero todo ello, aseveraba, “por la autovía.

Si aquí se instalaron los italianos, Solplast… fue por las buenas comunicaciones que tenía Lorca como centro de paso entre el Levante y Andalucía. No lo teníamos previsto, pero nos lo encontramos. Fue muy agradable”. Saprelorca tiene dos millones de metros cuadrados y está muy cerca del de Puerto Lumbreras. “Que alguna vez lleguen a juntarse las dos zonas industriales, a mí no me extrañaría nada. Hay que darle tiempo”. Y señalaba sentirse emocionado por recibir la distinción “viendo la cara de mis nietos, de mi familia, amigos y de gente que hacía mucho tiempo que no veía”.