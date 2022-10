Una trabajadora de la Residencia San Isidro de Yecla denuncia en una carta anónima que el centro trató de ocultar las verdaderas causas del fallecimiento de una de las usuarias, quien, según ella, murió el pasado 16 de septiembre por una negligencia de la dirección y los trabajadores, tras salir sin permiso al exterior y sufrir una caída de la que no pudo recuperarse, y no de muerte natural como dijeron desde la residencia.

Según explica la auxiliar en un escrito dirigido a los familiares de la víctima, la anciana, después de cenar y aprovechando que las cuidadoras no estaban en el comedor porque era la hora de acostar a los residentes, burló las normas del centro y salió con su andador al patio interior, desde donde se dirigió a la zona del parking, sin que nadie se diera cuenta.

"La puerta del patio llevaba rota mucho tiempo y sin poder cerrarse, a pesar de las muchas quejas que habíamos puesto", lamenta la trabajadora, quien se queja de que "hay muchas cosas rotas y mantenimiento no se encarga de nada".

Además, la empleada denuncia que una de sus compañeras, que hacía el turno de noche, "no es buena trabajadora", ya que debía cerciorarse en una primera ronda de que todos los usuarios estaban en sus camas, pero "no lo hizo y no se dio cuenta de que la anciana no estaba acostada".

Fue de madrugada, durante la ronda de las 00.00 horas, dedicada al cambio de pañales, cuando notaron que la residente no estaba y comenzaron a buscarla. Dos horas después, alrededor de las dos de la mañana, encontraron su cuerpo sin vida en el parking. "Al parecer, le fallaron las fuerzas y se cayó al suelo, dándose un golpe".

Según denuncia la empleada, la directora de la Residencia San Isidro de Yecla ordenó a varias auxiliares que asearan el cuerpo de la anciana y lo dejaran en la habitación, para después llamar al 112 y decir que la mujer había sufrido una muerte natural y se había caido de la cama. "Duerme con las barandillas subidas y un cinturón de contención que le impide moverse y bajar de la cama, por lo que es imposible que se cayera de ella", apunta la trabajadora, que acusa al centro de amenazarla si contaba lo ocurrido.

"Al día siguiente, hicieron una reunión de emergencia con todos los trabajadores y la directora nos insultó y amenazó con despedirnos si hablábamos entre nosotros o con alguien de fuera sobre lo sucedido. Repitió varias veces que habíamos firmado un contrato de condencialidad, pero en ese contrato no entran los actos delictivos ni los encubrimientos ilegales", señala.

Este supuesto comportamiento por parte del centro lleva a pensar a la auxiliar que denuncia los hechos que no es la primera vez que algo así ocurre en la residencia: "Actuaron con mucha rapidez y diligencia".

"No quiero tener remordimientos y quiero que se sepa la verdad de lo sucedido, lo que decidan hacer con esa verdad ya está en sus manos", escribre la empleada a los familiares de la víctima. "No dejen que esto caiga en saco roto, no deben salir impunnes de esta atrocidad que han cometido", les pide.

Desde la Residencia San Isidro de Yecla, consultados por LA OPINIÓN, prefieren no pronunciarse al respecto por el momento.