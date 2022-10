Un único color, el rosa flúor, fue el protagonista este domingo. Una marea rosa abarrotaba la Alameda de la Constitución que se quedaba pequeña para acoger a las cientos de personas que participaban en la octava marca popular en apoyo a los enfermos de cáncer. Bajo el lema ‘En marcha por el rosa’ arrancaba la jornada bien temprano. Las inscripciones se realizaban en mesas habilitadas por los numerosos voluntarios de la organización que también se encargaban del avituallamiento y de inflar globos que fueron portados por los participantes.

La ‘fiesta’ arrancaba en la también conocida como ‘Alameda de las Columnas’. Allí, familias completas, grupos de amigos, compañeros de clase, de trabajo… se daban cita para participar en la marcha y prestar su apoyo para la investigación de esta enfermedad. “La respuesta de los lorquinos es increíble. No queda prácticamente espacio en la alameda que se ha quedado pequeña”, aseguraba el alcalde, Diego José Mateos, y añadía que “hoy había que estar aquí por varios motivos. El principal, colaborar con la investigación de esta enfermedad, pero también porque es la vuelta a la normalidad de una prueba que no se ha podido celebrar durante la pandemia y que el año pasado se realizaba, pero con restricciones. Este año no solo recupera su recorrido, sino que se amplía”.

La edil de Deportes, Irene Jódar Pérez, se mostraba satisfecha. “Qué puedo decir… Que estamos muy contentos porque la respuesta ya la estamos viendo. Es impresionante. Y todos con la camiseta rosa. Es muy importante participar en esta prueba que pretende concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta enfermedad y recaudar fondos para la investigación”.

Recordaba que la marcha “busca reforzar el apoyo integral a los pacientes de cáncer y a sus familias, a la prevención y detección precoz de esta enfermedad y a la investigación”. María Dolores Chumilla, concejal de Oenegés, recalcaba las palabras de la edil de Deportes. “Este tipo de acontecimientos son fundamentales para las asociaciones, porque logran una visibilidad muy difícil de conseguir de otra manera, pero a la vez estamos mostrando todo nuestro apoyo a los que la padecen, a los que luchan cada día por salir de ella. La investigación es fundamental, como decía hace unos días Carmen Orovio, y con gestos como este logramos fondos para que continúe la lucha de los médicos, de los científicos”.

Entre los populares estaba su líder, Fulgencio Gil, al que acompañaban las ediles Belén Pérez, María de las Huertas García y Maite Martínez. Y junto a ellos, también la diputada regional María del Carmen Ruiz Jódar. Gil Jódar, insistía en la importancia de apoyar las iniciativas de esta organización para posibilitar que continúe investigándose sobre esta enfermedad.

La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, Carmen Orovio, se mostraba emocionada por la respuesta de los lorquinos. “Estamos muy contentos por la masiva presencia de personas. Todo el mundo se ha volcado y viste la camiseta y portan su dorsal. Lorca siempre se vuelca con nosotros, lo que es de agradecer”. Y apuntaba que la recaudación de la prueba “se destinará a la investigación sobre esta enfermedad”.