Un niño se abrazaba muy fuerte a uno de los Cabezudos que participaban anoche del pasacalle con el que arrancaba la Feria y Fiestas de septiembre de Lorca. Una y otra vez se acercaba a él, le cogía las manos y se divertía jugando mientras una charanga tocaba pasodobles y música de fiesta. Pasodobles que servían para que el coordinador de Cultura, Jesús Jódar, sacara a bailar a la edil María Ángeles Mazuecos. No serían los únicos en mostrar su destreza, porque el alcalde, Diego José Mateos; la edil de Servicios Sociales, María Dolores Chumilla; y el vicealcalde, Francisco Morales, también se sumaron a la fiesta.

Los Gigantes y Cabezudos volvían a la Feria y Fiestas de Lorca treinta años después. “Recuerdo siendo muy niña haberlos visto en la inauguración de la feria. Me daban mucho miedo, pero a la vez me gustaba verlos, acercarme… Me ha dado una alegría muy grande que se recupere esta tradición. Aunque, siguen siendo igual de feos que antes”, reía la edil de Fomento, Isabel Casalduero.

Para los más mayores estos personajes era una vuelta al pasado, a las fiestas de antaño, en que “no podía faltar la Banda Municipal de Música tocando pasodobles. Ni te cuento lo bien que los bailaban mis padres. Era lo típico. A ver si un día de feria nos dejan la Alameda de la Constitución para bailar los que ya estamos entrados en ‘añicos’. Me haría mucha ilusión”, aseguraba Carmen López, que iba acompañada de toda su ‘tribu’ de nietos. “Cinco, tengo cinco, pero no vengo sola. Me acompaña mi hermana Lucía para vigilarlos”, señalaba divertida.

Unos instantes después se encendía la primera de las portadas de la Feria, entre las columnas de la Alameda de la Constitución. La comitiva inaugural se adentraba en la alameda para llegar hasta el escenario, junto al antiguo paso a nivel. Decenas de personas participaban de una fiesta que recordaba a las de la vieja Cuba. El grupo internacional cubano Septeto Nabori interpretaba piezas legendarias que llevaba a muchos del público a disfrutarlas mientras bailaban salsa.

En un alto de la actuación el alcalde anunciaba el inicio de diez días de fiesta “sin restricciones”. Contaba la importancia de la feria de este año, “la primera con total normalidad después de tres años de sufrir los requerimientos impuestos por la pandemia”. Y animaba a todos a participar de los más de un centenar de acontecimientos que se darán cita estos días en distintos escenarios de la Ciudad.

La Banda Municipal de Música, con su director, Antonio Manzanera, al frente, iniciaba un periplo por las Alamedas hasta llegar a las inmediaciones del Puente de la Torta. Desde allí, la comitiva se encaminaba por el nuevo acceso al ferial, junto al antiguo Puente Tocinos, demolido durante las obras del Tramo III de la Ronda Central de Evacuación. El acceso permite salvar la antigua Rambla de Tiata que tras su desaparición acogerá la nueva carretera. “Está perfectamente iluminado y señalizado. Cuenta con una capa de asfalto en su firme para hacer más cómodo su tránsito hasta el Huerto de la Rueda”, afirmaba la edil de Fomento.

A las puertas del Huerto de la Rueda se encendía otro de los grandes arcos de iluminación. El presidente de los Feriantes, Rafael González Molina, saludaba a las autoridades y se iniciaba el tradicional recorrido por el recinto. Las tómbolas y casetas eran las primeras en recibir la visita de los miembros de la corporación municipal que prácticamente acudieron en Pleno. En una de las casetas de feria había que marcar un gol para hacerse con alguno de los regalos, la mayoría peluches, que colgaban de sus paredes y techo. El alcalde, el vicealcalde y el portavoz de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa, probaban suerte. No quedando demasiado mal parados, como les animaban el resto de concejales.

El recorrido continuó hasta la noria donde, tras guardar la oportuna cola, se montaban para disfrutar de la espectacular vista panorámica no solo del recinto ferial, sino de toda la ciudad. Pocos fueron los que decidieron no sucumbir a los encantos de tan tremendo placer. Y donde la mayoría decidieron subirse fue en los ‘caballitos’. Un peculiar ‘tripartito’ integrado por el vicealcalde de Ciudadanos, Francisco Morales; el edil socialista de Hacienda, Isidro Abellán; y el portavoz de IU-V, Pedro Sosa, integraban una de las líneas de ‘caballitos’.

Delante, el alcalde, al que acompañaban el edil de Festejos, la de Cultura y la de Igualdad. Por unos instantes se sentían niños, un reflejo que se podía ver en sus caras. Y mucho más atrás, los populares también se divertían de lo lindo. A su ‘líder’, Fulgencio Gil Jódar, lo acompañaban las ediles, Rosa María Medina, Belén Pérez, Mayte Martínez y María de las Huertas García. También acudían al paseo por el ferial, los ediles, Juan Miguel Bayonas y Antonio David Sánchez Alcaraz.

Abandonaban los ‘caballitos’ y tras pasear por la calle principal llegaban hasta las nuevas instalaciones que se han construido tras la demolición de las anteriores por las obras del Tramo III de la Ronda Central de Evacuación y que acogían los aseos y espacios destinados a los feriantes. Se descubría una placa en la fachada del local de la Asociación Industrial de Feriantes que, tras el acuerdo de la Corporación Municipal en Pleno, lleva el nombre de Rafael y Manuel González Molina. El alcalde, el vicealcalde y Rafael González Molina descubrían la placa en la que se homenajea a este último y su hermano.

En el casco antiguo está previsto que este sábado se inaugure la Feria de Mediodía con música en directo en la Plaza de España, Arcoíris, de Calderón de la Barca y Glorieta de San Vicente. Dos grandes photocall con Jarras de novia y lebrillos se han instalado en la Plaza de España y en el atrio de la iglesia de San Mateo para que lorquinos y visitantes se fotografíen en ellos. A mediodía, en la Plaza de Calderón de la Barca, Coros y Danzas de Lorca vuelve con la propuesta ‘Ven a bailar con nosotros’. Y esta tarde, a las cinco, teatro infantil en la Alameda de la Constitución.

Por la tarde, ‘tardeo’ con La Espartera, La Calle, Kaliqueños y Los Supersónicos, en la Plaza de España, de Calderón, Arcoíris y San Vicente, respectivamente. Y Esta noche actuarán en la explanada de la Merced Obus, Debaho Band, Los Destilados y Los alegres bandoleros, con entrada gratuita.