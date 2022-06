La flota pesquera no descarta quedarse amarrada ante el precio del combustible

Después de la reunión que han mantenido las cofradías de pescadores, entre ellas las cuatro murcianas, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, ha acordado solicitar un encuentro urgente con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ante la imposibilidad de seguir faenando debido al precio del gasoil.

Según Manolo Díaz, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Águilas, las propuestas del ministerio "no nos dan soluciones, las ayudas que han ofrecido es de un descuento de 20 céntimos por litro, como a todo el mundo, pero para nosotros, el combustible es lo que mueve el barco " también "nos han ofrecido un descuento en aceites y en las cajas, pero esos descuentos no nos soluciona nada" apunta el patrón mayor aguileño, quien insistente en que "nosotros queremos trabajar, no queremos amarrar los barcos, pero a día de hoy no es viable salir a faenar" explica que "en Águilas hay barcos que están gastando 4.000 euros semanales de combustible" una situación que está provocando ya que "en puertos vecinos como el de Garrucha y de Alicante ya hay barcos que no salen a la mar, se están quedando amarrados porque el precio del combustible no es rentable salir a faenar y poco a poco la flota esta parando por si sola" insistiendo que "estamos en un momento muy crítico" comenta Manolo Díaz, quien opina que en estos momentos si hay algún barco que pueden tener alguna rentabilidad para salir a faenar "son los barcos que pescan a la gamba por los buenos precios que está teniendo en la lonja en estos días, en el momento que baje el precio o no se capture, ya no es rentable"

Según los resultados que se den en la reunión con el ministro, las cofradías "no descartan amarrar la flota si no se fija el precio del combustible como máximo en 70 céntimos" ha indicado Manolo Díaz, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Águilas.