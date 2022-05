El maestro del bonsái Jaume Canals trabajaba este sábado con un junípero itoigawa. Lo hacía con paciencia, mucha paciencia, y una tranquilidad pasmosa. No le importaba las miradas curiosas de los que se acercaban a poca distancia y seguían cada uno de los movimientos de sus manos. Con cariño iba cortando las pequeñas hojitas que lo afeaban o las que no daban consonancia al conjunto. No perdía detalle de todo lo que sucedía Tomás López Hernández, presidente de la Asociación Amigos del Bonsái de Lorca, y también un experto renombrado en la materia.

De hecho, algunos de los ejemplares más significativos de la exposición conviven con él. Pero, además, durante años, cedía temporalmente muchos de ellos al Belén de Santiago, para que formaran parte de la maqueta. Este hombre discreto, lejos de alardear, procura aprovechar estos encuentros para “aprender”, como el mismo señalaba. “Es un disfrute contar con unas jornadas como estas, porque puedes aprender de todos. Estas reuniones permiten tomar nuevos conocimientos que aplicar más tarde con tus ejemplares”, reconocía. Lo mejor de lo mejor del mundo del bonsái se da cita este fin de semana en el patio porticado del Palacio de Guevara, que parece hecho a propósito para acoger la exposición que integran 54 bonsáis de 19 y subespecies. Algunos ejemplares únicos, con más de 120 años de vida. La jornada del viernes contaba con una demostración de Shuihan Penjing, paisajes de bonsái en roca, a cargo de Tomás López Hernández. Y un taller de cerámica Rakú que dirigía José Antonio Guerao Navarro. Este sábado el acento lo ha puesto el maestro Jaume Canals que trabajaba un junípero itoigawa, pero también dirigía un taller en el que los asistentes podían llevar sus bonsáis para trabajarlos bajo su supervisión. Modelación, alambrado, plagas… han sido algunos de los temas que se han planteado durante su intervención. Y este sábado también se podía ver a Juan Gómez, presidente de la Asociación Española del Bonsái y vicepresidente de la Asociación de Bonsáis de España mientras trabajaba en un magnífico ejemplar. Sus pasos eran seguidos por muchos entendidos, pero también por curiosos que acudían al Palacio de Guevara para disfrutar de la exposición que permanecerá abierta hasta este domingo que será clausurada bien entrado el mediodía.