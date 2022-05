Los pacientes del Consultorio Médico del Puente de la Pía, en la diputación de Tiata, ya saben que durante el mes de junio solo se abrirá el centro tres días a la semana. Y en julio, agosto y septiembre, volverá a cerrar. Llega el verano y con él, el cierre de consultorios médicos, denunciaba este martes el concejal de Sanidad, José Ángel Ponce.

Curiosamente, lejos de reducirse la población en las pedanías en verano, ésta crece considerablemente en muchos enclaves del municipio. “No nos vamos a Águilas a la playa. Todo lo contrario, son muchos los lorquinos que viven fuera en Barcelona, Francia… y que regresan en verano. Son acogidos por sus familiares en las casas de la huerta, de las pedanías, donde pasan la mayor parte de la época estival”, aseguraba la vocal de la Asociación de Vecinos de Tiata, Carmen Valero.

Los vecinos del Consultorio del Puente de la Pía eran alertados de que cuando llegue el verano no habrá servicio y que tendrán que trasladarse hasta el Centro de Salud de Sutullena o de La Viña. “El trayecto es de cuatro kilómetros, por lo que los mayores se ven obligados a coger un taxi, cuando su consultorio médico está a la vuelta de la esquina de sus viviendas. Es incomprensible”, recalcaba Valero.

El Consultorio del Puente de la Pía es el primero que se cierra cada año. “Detrás vienen el resto. El pasado verano de los 23 consultorios que hay en el municipio se cerraron 13 o 14, por lo que tras este anuncio esperamos que vendrán otros en las próximas semanas”, argumentaba el edil de Sanidad.

En los próximos días se convocará la Mesa de la Sanidad para reclamar este y otros asuntos entre los que también se plantea evitar el cierre de plantas del Hospital General Universitario Rafael Méndez. “Desconocemos qué se va a hacer este año, pero por eso mismo queremos evitarlo. Estamos a tiempo”, insistía Ponce.

Junto a él, comparecía el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Pedro García, que anunciaba que “nos echaremos a la calle para evitar el cierre de los consultorios, de plantas del hospital y reclamaremos que se implante el servicio de urgencias en el Centro Médico de San Cristóbal”.

Y es que, como anunciaba el concejal de Sanidad, el Plan de inversiones en infraestructuras de Atención Primaria 2022-2026 “no contempla un Suap en el nuevo centro médico que se pretende construir en San Cristóbal. Nos parece fundamental para descongestionar las urgencias de Sutullena, pero también del Hospital Rafael Méndez”.

El jueves está prevista una manifestación para reclamar la construcción del centro médico de San Cristóbal. “Allí pediremos también que la Consejería de Salud rectifique y que se incluya el servicio de Urgencias. No se entiende un centro de salud sin urgencias. No sabemos por qué se discrimina al barrio de San Cristóbal, a Lorca. Es un olvido intolerable”, añadía el edil de Sanidad.

En cuanto a los trámites municipales para la construcción del centro de salud Ponce indicaba que “está en fase de alegaciones. Cuatro de los veintidós propietarios han presentado alegaciones, por lo que tendrán que ser contestadas por el Ayuntamiento. Luego irá al Pleno. También estamos esperando los informes que se solicitaron a la Confederación Hidrográfica del Segura y a la Consejería de Salud”.