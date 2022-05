El Gobierno de Ceutí revienta: el alcalde cesa a la concejala de Ciudadanos e irá a la Fiscalía

No habrá traspaso de poderes del PP a Ciudadanos en el último año de mandato, tal y como pactaron ambos partidos en 2019. El alcalde del municipio, Juan Felipe Cano, ha confirmado a LA OPINIÓN no solo que no va a dimitir para ceder el bastón de mando a su concejal de Cultura y Deportes, Mari Ángeles Martí, sino que también la ha cesado de sus funciones a primera hora de la tarde. La decisión se hará efectiva mañana por la mañana, por lo que esta noche la edil asistirá a su último acto miembro del equipo de Gobierno.

Además, este mismo viernes los populares acudirán a la Fiscalía para que investigue si hay delito por los presuntos contratos "irregulares" conocidos en el Ayuntamiento por un informe de intervención, que suman un total de 4.000 euros de dinero público. Estos contratos fueron firmados por la concejal de Cultura y Deportes con un familiar suyo de primer grado.

"Se ha roto la vía del diálogo y no podemos hacer otra cosa vista su actitud de no ceder y su intención ahora de hablar con la oposición", ha dicho el primer edil.

Cano ha optado por esta salida después de que la dirección regional de Ciudadanos, con los que se ha reunido a última hora de la mañana, no cediera ante las peticiones del PP y no hiciera dimitir a su representante en el Ayuntamiento de Ceutí. "Nosotros no hemos roto el pacto de Gobierno, lo ha hecho el Partido Popular", han insistido los naranjas, que esta mañana informaban a esta Redacción, antes incluso de reunirse con sus socios del Gobierno ceutiense, de que daba por "roto" el acuerdo de gobernabilidad tras terminar el plazo de 48 horas que dieron al regidor popular para convocar un pleno en el que dimitir.

Pese a la polémica del informe de intervención, desde Cs defienden que "no hay nada que esconder en las facturas, que suman entre todas un total de 2.073,05 euros —la mitad de lo que denuncia el PP—, salen todos los datos, el ayuntamiento las contrataba y pagaba con normalidad en estos años, y la intervención no había puesto ningún reparo. se llama creencia de legalidad, no hay reproche legal alguno y el alcalde lo sabe, él mismo ha declarado que no tiene recorrido jurídico".

Los liberales acusan a Cano de "no tener palabra ni firma" y aseguran que "las facturas de papelería son una excusa para no cumplir su palabra".

Ante esta situación, el partido de María José Ros iniciará conversaciones con el PSOE, con los que podría presentar una moción de censura. "El pleno de toma en consideración se va a celebrar, legalmente no cabe otra posibilidad, y más pronto que tarde el todavía alcalde del PP dejará de serlo", declaraban esta mañana la propia Martí Bravo. No obstante, el alcalde popular asegura haber renunciado ya "a renunciar" como regidor. Asimismo, espera que si el PSOE termina uniéndose a Cs, exijan también la dimisión de Martí Bravo, ya que es "se trata de una persona que arrastra un conflicto de intereses".

Lo que tienen claro los populares de Ceutí es que, desde mañana mismo, se encontrarán gobernando en minoría.

Cómo fracasó la reunión

La reunión entre las dos direcciones de los partidos estaba abocada al fracaso, para empezar, porque el regidor popular se enteró de la ruptura del pacto por este periódico. "Fuimos igualmente para dar la cara, no como ella, que lo hacen todo al revés. Estoy enfadado por la forma de tratar este asunto, están jugando con la opinión pública y esto devalúa el sentimiento que tiene la gente por la política", manifestó Cano, que recordó que le obligaron a convocar la reunión a través de la dirección regional, "como si un alcalde no tuviera categoría para que lo reciban".

Desveló también que, durante la reunión, un dirigente del partido naranja allí presente le llegó a preguntar si él no había tenido nunca ningún problema con algún informe de intervención. Y además, la concejal Martí Bravo le acusó de "tener excusas de mal pagador", lo que él se tomó como una "falta de respeto, sobre todo teniendo en cuenta que las facturas son suyas".

Para Cano es una "pena" que "Cs actúe con estas incongruencias" y afirmó que "esta forma de negociar corresponde a gente que no sabe dónde está".

"A mí me pueden quedar días de alcalde, ya contaba con eso porque si no cedo el bastón de mando me pueden hacer una moción de censura, pero yo tengo mi vida y mi trabajo fuera del Ayuntamiento", explicó.

Por el contrario, el alcalde vaticina que los naranjas van a "desaparecer en las próximas elecciones" por su forma e actuar: "Con prepotencia, desafíos y falsedades, falta de diálogo, de transparencia y de ética".