La Hermandad de la Curia, Paso Negro, inaugura este lunes su nueva sede en la Plaza del Caño, junto al Colegio de Abogados de Lorca. Esta tarde el consiliario de la cofradía, Nicolás Poyato Bernabé, bendecirá los locales y las cuatro nuevas túnicas bordadas en oro sobre terciopelo en los talleres de Silvia Teruel bajo la dirección artística de Gaspar José López Ayala, que se estrenarán en la procesión de este viernes, Viernes de Dolores.

A la inauguración está prevista la asistencia del alcalde, Diego José Mateos; el concejal de Semana Santa, José Luis Ruiz Guillén; miembros de la corporación municipal; de la Hermandad de la Curia; y del resto de cofradías. Diego José Mateos visitaba este lunes, horas antes de la inauguración, las nuevas dependencias junto al vice alcalde, Francisco Morales. Les acompañaban el presidente del Paso Negro, Diego Domínguez Arcas; y la camarera de la Santísima Virgen de la Soledad, María del Mar Peñarrubia Agius.

El presidente de la Curia explicaba que las túnicas para los portaestandartes y portafaroles acompañarán “al estandarte de la Santísima Virgen de la Soledad, dirigido por Emiliano Rojo en 1950, motivo por el cual el bordado está basado en la cenefa original del estandarte al que acompañan, destacando en el faldón de todas ellas la María distintiva de la Hermandad de la Curia”.

El nuevo local permitirá a la cofradía guardar su patrimonio así como desarrollar sus actividades tanto en Semana Santa como durante el resto del año. “Hasta ahora las pertenencias de la Hermandad estaban custodiadas en un depósito cedido por el Ayuntamiento en el Archivo Municipal”, subrayaba Domínguez.

El Paso Negro era la única de las cofradías de Semana Santa que no contaba con unas instalaciones propias por lo que se culmina así una aspiración perseguida durante muchos años. “Era un déficit histórico. No sé si se puede llamar injusticia, porque fuera la única cofradía que no tuviera sede propia”. Y argumentaba que se sitúa en un “lugar idóneo” del casco histórico. “Crece la Semana Santa y crece Lorca”, añadía Mateos.

El presidente de la Curia explicaba que el local ha sido arrendado con una opción de compra al Colegio de Abogados con la clara voluntad de “dotar a la Hermandad de un patrimonio propio. Las obras de acondicionamiento, realizadas por la empresa lorquina Flores y Martínez, han sido sufragadas por la cofradía”.